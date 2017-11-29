Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "İspat ettiğin anda cumhurbaşkanlığını bırakacağım"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Man Adası açıklamasına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "İspat ettiğin anda siyaseti bırakacağım" dedi. Yurt dışına giden tek kuruş olmadığını söyleyen Erdoğan, iddialarda adı geçen kişilerin dava açacağını açıkladı. Erdoğan "Kendisi kazanırken ülkesine de kazandırmak utanılacak bir şey değil" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Orman Bakanlığı toplu açılış töreninde konuştu:

'O KAĞITLARIN NE OLDUĞUNU BİR KENDİSİ BİR DE ONLARI BU ZATIN ELİNE TUTUŞTURANLAR BİLİYOR'

(CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'ın ailesinin Man Adası'ndaki bir şirkete milyonlarca dolar gönderdiğine ilişkin açıklamasına dair) Bu zat 'Cumhurbaşkanı ve ailesi yurtdışındaki hesaplara milyonlarca dolar para gönderdi' diye iddia ortaya attı. Dün çıktı 'Yurtdışındaki bir şirkete bu kişi bu kadar para gönderdi' diye sözler söyledi, 'İşte dekontları bunlar' dedi. Dekont dediği kağıtları ne gazetecilere ne adli makamlara vermedi. Avukatlar 'Bunu ilgili savcılığa veriniz, medyaya veriniz' dedi. O kağıtların ne olduğunu şimdilik bir kendisi bir de onları bu zatın eline tutuşturanlar biliyor. Aynı zatın elinde belme olmadan ilk yalan söyleyişi iftira atışı değil. Bir ara şahsımla alakalı İsviçre'de hesaplarım olduğunu söyleyip durdu, belge gösteremedi, rezil kepaze oldu. Dedim ki "İspat et, bu görevi bırakacağım, başbakanlıktan çekileceğim."

'MADEM BELGELERİN VAR, SAVCILIKLA PAYLAŞ'

İspat et, ispat ettiğin anda siyaseti, cumhurbaşkanlığını bırakacağım ama sen de bu milletin başına bela olmaktan çekil. Aynı çağrıyı tekrarlıyorum. Madem belgelerin elinde olduğunu söylüyorsun, kürsüden sallamayı bırak. Milletimizle ve ilgili mercilerle paylaş. Git savcılığa teslim et. Bugüne kadar o kürsüden salladığın her kağıt ya yalan ya yanlış çıktı. Bizim için önemli olan şahsımıza ve ailemize yapılan saldırının cevapsız kalmamasıdır. İsimlerin çoğu 30-40 yıldır önemli işler yapmış iş adamlarıdır. Tayyip Erdoğan belediye başkanı değilkin de bu insanlar işlerle uğraşıyordu.

'BAYKAL'I DA SIKINTIYA SOKTU'

(Eski CHP lideri Deniz) Baykal'ı da sıkıntıya soktu, "Ben siyasete girmeyeceğim" dedi, siyasete girdi. Ertesi gün "Baykal'ın kasetini gördüm "diye bir şeyler geveledi. Millet buna çarkçı Kemal diyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için ilk hizmete girdiğinde bu eseri karalamak için altın klozet iddialarına kadar aylarca diline pelesenk etmişti. Özür dilemeyi aklında bile geçirmedi. Böyle vicdansızlık olur mu? Sıkıyorsa gel bak.

'ABD'DE KURULAN KUMPASIN BİZZAT İÇİNDELER'

Şimdi Amerika'da FETÖ'cü milletvekillerinin hangi partiden olduğu ortaya çıkıyor CHP'nin FETÖ'cü milletvekilleri. Bunun adı siyaset muhalefet olamaz. Bunun adı daha ileri gitmeyeyim. Bunun adı ana muhalefet değil ana hıyanettir. ABD’de kurulan kumpasın bizzat içindeler. Bunun adı, daha ileri gitmeyeyim.

'İNSAN MİNDERE ÇIKTIĞI ZAMAN ELİNE GELEBİLECEK BİR RAKİP GÖRMEK İSTİYOR'

Türkiye gibi bir ülkenin ana muhalefet partisini bu hale getirmenin kimsenin hakkı yok. Aslında ana muhalefetin içinde debelendiği bu sefil durum işimize geliyor ama ülkemiz için üzülüyoruz. İnsan mindere çıktığı zaman eline gelebilecek, dengi sayılabilecek bir rakip görmek istiyor. Karşınızda bir karikatür tipli birini buluyorsunuz.

'KAFAYI SURİYELİLERE HARCANAN PARAYA TAKMIŞ?'

Kafayı neye takmış? Suriyelilere harcanan paraya takmış. Türkiye Suriyeliler için AFAD eliyle yaklaşık 2.3 milyar dolar. Belediye hizmetleri 6 milyar dolar. STK vasıtasıyla 1.2 milyar dolar.

'MUSTAFA GÜNDOĞAN HİÇBİR ZAMAN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜM OLMADI'

Eski özel kalem müdürüm diye ifade ettiği o şahıs benim özel kalem müdürüm hiçbir zaman olmadı. Zerre kadar sende şahsiyet varsa Mustafa Gündoğan ne zaman özel kalem müdürlüğü yaptı, ispat et.

Aslında ticaretle uğraşan birisi yurtiçinde de yurtdışında da şirket kurar, satar, para havale eder, alır. Bu 5 isim asla o zikrettiği şirkete veya yere para göndermiş de değil. Tam aksine mevcut şirketleri satlamaları sebebiyle onlara para geldi. İddia ediliği gini yurt dışına giden tek kuruş yok, bu zatın söylediği yalan. Yüzü kızaracak mı bilmiyorum, kendisinde manda derisi gibi yüz var.

Burada ismi geçen kardeşlerim, eniştem, dünürüm ve diğerleri, üst düzeyden zaten davalarını açacaklar ve hukuki olarak bu işin mücadelesini verip yakasından bu adamın düşmeyecekler.

'HAKİKATLER GÜN GİBİ ORTADA'

Hakikatler gün gibi ortada. Ticaretle uğraşmak, kendisi kazanırken ülkesine de kazandırmak asla utanılacak şey değildir. Asıl utanılması gereken, böyle bir geçmişe sahip olmasına rağmen, yalanla sahtekarlıkla insanları itham etmektir.

'MİLLETİMİN VAKTİNİ BÖYLE BİR KONUYLA ALDIĞIM İÇİN HAKKINIZI HELAL ETMENİZİ İSTİYORUM'