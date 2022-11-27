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Erdoğan'dan Mısır ve Suriye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Suriye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılabileceği mesajı verdi. Cumhburbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz" dedi. Cumhurbaşkanı, Mısır Devlet Başkanı Sisi ile Katar'da yaptığı görüşme için de "Kendisi bu görüşmeden çok mutlu olmuş, aynı mutluluk temennisini biz de ilettik. İnşallah bakanlarımızla süreç devam edecek" açıklamasını yaptı.

27 Kasım 2022 Pazar 20:48
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Erdoğan'dan Mısır ve Suriye mesajı



 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesinin ardından iki ülke arasındaki sürecin başladığını, bakanlarla bir sürecin devam edeceğini belirterek, "Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz." dedi.

Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığınca Konya Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi, soruları yanıtladı.

"YARIM SAAT 45 DAKİKA KADAR BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesine yönelik tepkilerle ilgili bir soruya karşılık, şöyle konuştu:

"Sayın Sisi ile yaptığımız görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkilerinde, olayın liderler seviyesinde tartışılmasından öte, ben kendisine onu da söyledim, bizim Mısır halkıyla ilişkilerimiz farklı, tarih orada var. Son dönemde, bir 9 yıllık süreç içerisinde bir sıkıntı yaşadık. O akşam özellikle de Katar Emiri'nin araya girişiyle bu adımı attık. O sıkıntıyı aştıktan sonra da bir yarım saat 45 dakika kadar biz Sayın Sisi ile dar kapsamlı bir görüşme yaptık. 'Şimdi alt düzeyde bakanlarımız gidiş gelişleri başlatsınlar, ondan sonra da biz görüşmelerimizi genişletelim, geliştirelim, tüm derdimiz, sizlerle Türkiye arasındaki bu kırgınlığı, dargınlığı gidermek. Akdeniz'de Türkiye-Mısır arasında böyle bir sıkıntı yaşanmaması gerekir' dedik. Çok farklı bazı şeyler daha aramızda konuştuk. Daha sonra da aldığım bilgi, haberler çerçevesinde kendisi de bu görüşmeden çok mutlu olmuş, aynı mutluluk temennisini biz de ilettik. Şimdi süreç başladı, bakanlarımızla bir süreç devam edecek. Daha sonra da bir araya gelmek suretiyle Akdeniz'de, çünkü Mısır halkıyla Türkiye'nin birbiriyle olan bağlantıları çok farklı, bizim bu gücü başkalarına kaptırmamamız gerekir. Yunanistan'ın buralara ulaşması, bu olacak iş değil. Onun için güzel gelişmeler olacak diye inanıyorum."

"SİYASETTE KÜSLÜK OLMAZ"

Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle küslüğünü menfaate çevirmek isteyenler olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar giderilince oyunlar bozuldu. Bunların içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi bizim Birleşik Arap Emirlikleri ile münasebetlerimiz gayet iyi bir konumda. Daha da iyi olacak. Bu malum bazı çevreleri rahatsız ediyor. Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz." dedi.

"GÜNDEMİ MEŞGUL ETME GAYRETİNDELER"

Cumhurbaşkanı, bir gencin, "Karşınıza tek başına çıkmaya cesaret edemeyenler ortak masa etrafında toplandı. Hala aday çıkaramadılar. Sizce altılı masa aday çıkarabilecek mi, çıkaramadan dağılacak mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Er veya geç, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi çalışmaya başladığı andan itibaren mecburen adaylarını açıklayacaklar. Ne zaman, YSK seçim takvimini açıkladığı zaman. Şu anda onlar gündemi meşgul etmenin gayreti içerisindeler. Gündemi nasıl meşgul ederiz, işte 'Sen bir yemek hazırla sana gelelim, komşu sen bir yemek hazırla sana gelelim.' Şu ana kadar yaptıkları bu."

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