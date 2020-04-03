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Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildi

Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildi

03 Nisan 2020 Cuma 20:33
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Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildi

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

– Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi çok ciddi bir bocalama yaşadığı şu süreçte biz gerçekten sağlam bir duruş sergiliyoruz.

– Hastalığın ilk defa görülmesinin ardından ülke genelinde vaka tespiti ve tedavisini başarılı bir şekilde yürüttük.

– Temel gıda maddelerinin neredeyse tamamında kendi kendimize yeterli olmamızın yanı sıra net ihracatçı olmamız da ülkemize avantaj sağlıyor.

– Tek yapmamız gerek birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak kurallara uymaktır.

– Özellikle milletimizden beklentimiz, her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır.

– Sayıca az da olsa sosyal mesafe, temizlik gibi temel kurallara uymayanları görüyoruz. Gönüllü olarak uygulanması gereken kuralları aşamalı olarak zorunlu hale getirmemiz gerekebiliyor.

– Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyükşehiri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi araç giriş çıkışına kapatıyoruz.

– 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta başlatacağımız araç giriş çıkış yasağını 15 gün süreyle uygulayacağız, gerekirse uzatacağız.

– Daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma yasağını 20 yaş altına da uygulayacağız.

– Amacımız vatandaşlarımızın sadece çalışmak ve temel ihtiyaçları gidermek için dışarıya çıkmasını sağlamaktır.

– Yarından itibaren pazar yerleri gibi insanların toplu olarak bulunduğu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır.

– Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, hem kendi sağlığını, hem de onlarla temas halindekilerin sağlığını güvence altına almaktır.

– İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır.

– Milletime güveniyorum, bu içi boş bir söz değil. Attığımız her adımda bu güvenin tezahürlerini görüyoruz.

– Kampanyanın 3. gününde yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir.

– Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi’nin adı bundan sonra Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olarak değiştirilecektir.

Son Güncelleme: 03.04.2020 20:47
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsTürkiye
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