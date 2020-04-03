Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildi

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
– Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi çok ciddi bir bocalama yaşadığı şu süreçte biz gerçekten sağlam bir duruş sergiliyoruz.
– Hastalığın ilk defa görülmesinin ardından ülke genelinde vaka tespiti ve tedavisini başarılı bir şekilde yürüttük.
– Temel gıda maddelerinin neredeyse tamamında kendi kendimize yeterli olmamızın yanı sıra net ihracatçı olmamız da ülkemize avantaj sağlıyor.
– Tek yapmamız gerek birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak kurallara uymaktır.
– Özellikle milletimizden beklentimiz, her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır.
– Sayıca az da olsa sosyal mesafe, temizlik gibi temel kurallara uymayanları görüyoruz. Gönüllü olarak uygulanması gereken kuralları aşamalı olarak zorunlu hale getirmemiz gerekebiliyor.
– Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyükşehiri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi araç giriş çıkışına kapatıyoruz.
– 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta başlatacağımız araç giriş çıkış yasağını 15 gün süreyle uygulayacağız, gerekirse uzatacağız.
– Daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma yasağını 20 yaş altına da uygulayacağız.
– Amacımız vatandaşlarımızın sadece çalışmak ve temel ihtiyaçları gidermek için dışarıya çıkmasını sağlamaktır.
– Yarından itibaren pazar yerleri gibi insanların toplu olarak bulunduğu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır.
– Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, hem kendi sağlığını, hem de onlarla temas halindekilerin sağlığını güvence altına almaktır.
– İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır.
– Milletime güveniyorum, bu içi boş bir söz değil. Attığımız her adımda bu güvenin tezahürlerini görüyoruz.
– Kampanyanın 3. gününde yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir.
– Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi’nin adı bundan sonra Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olarak değiştirilecektir.