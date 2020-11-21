Erdoğan'dan salgın uyarısı: Kontrolden çıkarsa daha büyük problemler çıkar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört ilin AK Parti İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, canlı yayında bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Kontrolden çıkarsa daha büyük problemler çıkar. Bu yeni dalgayı da kırdığımızda daha güzel günler göreceğiz.

Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz.

Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve istihdamı artırarak, salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız.

Önümüzdeki dönem içinde yine tek dayanağımız milletimizdir, milletimizden alacağımız destektir.

Demokrasi ve kalkınma mücadelemizin önünde set kuramayacaklarını görenler, son 7 yıldır ellerindeki tüm kozları sahaya sürdüler.

Önümüzdeki tüm zorluklara rağmen doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her karışıyla ülkemizi geliştirme, büyütme, güçlendirme, zenginleştirme mücadelemizde yeni bir dönem başlattık.

Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz. Dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü iş birliği halinde olmak istiyoruz.

Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız.

Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte 30 yıllık acıları sona erdirecek bir zaferin sevincini yaşadık.

Hiçbir ülke ve kurumla aramızda siyasetle diplomasiyle diyalogla çözülemeyecek sorunumuz olmadığını düşünüyoruz.

Hiçbir onurlu ülke ve kurumun, Türkiye düşmanlığını hayat gayeleri haline getirmiş lobilerin ve terör örgütlerinin elinde oyuncak haline dönüşmeyi kabul etmeyeceğine inanıyoruz.