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Erdoğan'dan terör konusunda çok net mesajlar

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da yaptığı konuşmada terörle mücadele konusunda net ve sert mesajlar vererek, "Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz." dedi. Erdoğan, Gara operasyonu sonrası gelen Batı'dan gelen açıklamaları eleştirerek, "13 masumun infazı hadisesinde, birkaç cılız ses dışında kimseyi göremedik. Ey Batı neredesiniz?" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, operasyonların genişletileceğini de ekledi.

16 Şubat 2021 Salı 14:15
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Erdoğan'dan terör konusunda çok net mesajlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Geçmişi sivil katliamlarla dolu, son olarak silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz.

Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz.

PKK'ya 'PKK' diyemeyen, teröre 'terör' diyemeyen, katliama 'katliam' diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü.

Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları öfkemizi kabartırken, attığımız adımların, yaptığımız harekatların, izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor.

13 masumun infazı hadisesinde, birkaç cılız ses dışında kimseyi göremedik. Ey Batı neredesiniz?

Önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz.

Gara önemli, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti.

Bir daha benzer saldırılara uğramamak için güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız.

Son Güncelleme: 16.02.2021 15:22
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