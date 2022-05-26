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Erdoğan'dan Türk vatandaşlığına geçen Larkin'e uyarı!

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Erdoğan, Türk vatandaşlığına geçen yıldız basketbolcu Larkin'in yaşını başantrenör Ergin Ataman'a sordu. Ataman'ın "Larkin 29 yaşında. 4-5 sene daha burada ağırlayacağız. Gitmez zaten o. Türkiye'yi çok seviyor." sözleri üzerine Erdoğan'ın, "İmzanı ben attım, gidersen ayıp edersin." demesi kahkahalara neden oldu.

26 Mayıs 2022 Perşembe 15:38
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Erdoğan'dan Türk vatandaşlığına geçen Larkin'e uyarı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı Külliye'de ağırladı. Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı üst üste ikinci kez şampiyon olması dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Türkiye'ye yaşattıkları gurur dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Erdoğan'ın Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'e söyledikleri ise tüm takımı kahkahaya boğdu.

"İMZANI BEN ATTIM, GİDERSEN AYIP EDERSİN"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shane Larkin'in yaşını sordu. Atman'ın "Larkin 29 yaşında. 4-5 sene daha burada ağırlayacağız. Gitmez zaten o. Türkiye'yi çok seviyor." ifadeleri üzerine Erdoğan'ın, "İmzanı ben attım, gidersen ayıp edersin." demesi gülüşmelere sebep oldu.

TAKIM OYUNCULARININ İMZALADIĞI ANADOLU EFES FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Anadolu Efes Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, takımın başantrenörü Ergin Ataman ile oyuncular yer aldı. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu. Anadolu Efesli yöneticiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takım oyuncularının imzaladığı basketbol topu ve Anadolu Efes forması hediye etti.

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