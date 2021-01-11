Erdoğan, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi ziyaretini Ankara’ya gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu kabul etti.

TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabüle ilişkin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bugün gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde önce Anıtkabir'i ziyaret etmiş, ardından TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelmişti.