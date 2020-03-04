Erdoğan: En insanlık dışı görüntüleri Yunanistan sergiliyor

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:



"Bugüne kadar rejim 3 bin 200’ün üzerinde unsurunu kaybetti, rejimi her gün biraz daha eritiyoruz kahraman ordumuz mücadelesiyle tüm dünyayı kendisine hayran bırakmıştır."



"Ülkemiz sınırlarını Avrupa’ya gitmek isteyen mültecileri açma kararını almıştır. Bu kararımız tamamen uluslararası hukuka uygundur. Sınırlarını kapatarak onları döverek bindikleri botları batırarak geri göndermeye çalışan her Avrupa ülkesi insan hakları evrensel beyannamesini çiğnemektedir. Bu konuda en insanlık dışı görüntüleri Yunanistan sergiliyor. Botları şişleyerek batırıyor yavruları anneleriyle birlikte ölüme terk ediyor."



"BEKLENTİMİZ BÖLGEDE ATEŞKESİ SAĞLAMAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeden beklentisinin, bölgede süratli bir ateşkesi sağlayabilmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de katıldığı AK Parti grup toplantısından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in "Türkiye'nin mühimmat konusunda bir talebi olursa biz bu konuda destek veririz" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ben Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yapacağı görüşmeyle ilgili "Yarın ki ziyaretten beklentiniz nedir?" sorusuna ise "Bölgede süratli bir ateşkesi sağlayabilmek" cevabını verdi.