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Erdoğan gençlere seslendi: Hayallerinizin çalınmasına izin vermeyin

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de gençlere seslendi, "Lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına izin vermeyin" dedi.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:34
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Erdoğan gençlere seslendi: Hayallerinizin çalınmasına izin vermeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Bir kısım medya ve muhalefet genci tanımak yerine tanımlamaya çalışıyor. Gençlere ulaşmak gençlerin duygularını istismar etmekle olmaz. Gençleri kazanmak için önce onları dinlemek ve onlarla duygudaşlık gerekir. Millete hesap verme sorumluluğu taşıyanlar gençlerin yaklaşımından istifade etmenin yolunu aramalıdırlar. 

Ne olacak bu gençlerin hali diyerek sürekli şikayet edenlere inat bizim gençlerimiz okuyor, araştırıyor. Türkiye ve dünyayı takip ediyor. Gençlerimiz büyüyen ve güçlenen bir ülke vatandaşları olduklarının bilinciyle kendilerini geleceğe hazırlıyor. Donanımlı, özgüven ve ahlak taşıyan dava taşını gediğine koyacak bir gençlik geliyor. 

Gençlerimizin başarı grafiği giderek yükseliyor. Genç sporcularımız sınırlı varlık gösterdiğimiz branşlarda bile zirveyi kimseye kaptırmıyor. Ülkemizi başarıyla temsil eden sporcularımız arasında devletin koruması altındaki 14 evladımız da bulunuyor.

"GENÇLERİN VARLIĞI DAHA ÇOK HİSSEDİLİYOR"

Karar alma mekanizmalarında gençlerimizin önünü açtık. Seçilme yaşını önce 30'dan 25'e sonra da 18'e indirdik. Hem partimizde hem kabinemizde hem yakın çalışma arkadaşlarımız arasında gençlerimiz büyük bir sorumluluk üstleniyor. Türkiye'nin siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel hayatında gençlerin katkısı ve varlığı daha çok hissediliyor. 

"BİR GENCİMİZİN DAHİ YİTİP GİTMESİNE GÖNLÜMÜZ RAZI DEĞİL"

Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara 19 yıldır fırsat vermedik, bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Tek bir gencimizin dahi heba olmasına, terörün vahşi dişlileri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değil.

Hangi sebeple olursa olsun, ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin mesuliyetini yüreğimizde taşıyoruz. Ben sizlerden ümitliyim ve sizler evelallah ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz.

Lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba etmesine izin vermeyin."

Son Güncelleme: 12.07.2021 16:37
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