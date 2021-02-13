Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti

Erdoğan: Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 17:07
185 Okunma
Erdoğan: Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın Kadir Topbaş'ın İstanbul Fatih Camisi’ndeki cenazesine katılacağı bildirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadir Topbaş yaşamını yitirdi
Kadir Topbaş yaşamını yitirdi
Dere yatağına düşen köpekleri kurtarmak için seferber oldular
Dere yatağına düşen köpekleri kurtarmak için seferber oldular
Buz tutan Çoruh Nehri'nde "Eskimo" usulü balık avlıyorlar
Buz tutan Çoruh Nehri'nde "Eskimo" usulü balık avlıyorlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim