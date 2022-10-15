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Erdoğan kaza bölgesinden duyurdu

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasından sonra olay yerine bakanların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geldi. Facianın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında madendeki son işçiye ulaşıldığını, işçinin şehit olduğunu duyurdu. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

15 Ekim 2022 Cumartesi 19:23
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Erdoğan kaza bölgesinden duyurdu



Türkiye dün akşam saatlerinde Amasra'da madende meydana gelen ve 41 işçinin yaşamını yitirmesine yol açan patlamanın acısını yaşıyor. Kahreden olayın yaşandığı bölgedeki ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay eşlik etti. Erdoğan incelemelerinin ardından olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

"EN SON 41. İŞÇİMİZE ULAŞTIK, RAHMETLİ OLMUŞ"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri Amasra Maden Ocağı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen grizu patlaması sebebiyle fevkalade milletçe üzgünüz.

Elbette bu patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumluların kimler olduğu adli soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Bu soruşturmalara çok yönlü olarak zaten başlanmıştır. Şu andaki önceliğimiz yeraltındaki işçilerimize ulaşmaktı. En son 41. işçimize ulaştık. Tabii o da rahmetli olmuş. Merhumlarımızın sayısı böylece 41 olmuş oldu.

"BİZ KADER PLANINA İNANMIŞ İNSANLARIZ"

Bazıları dalga geçiyor ama önemli değil, geçsinler. Biz kader planına inanmış insanlarız. Bunlar her zaman olacaktır, bunu bilmemiz lazım. Teknolojinin tüm kabiliyetlerini, işletmeciliğin tüm maharetlerini kullanarak maden kazalarını inşallah tarihe gömeceğiz.

500 + 500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız, bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında bir diğer Çalışma Bakanlığımız 100, Aile Bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ilk etapta ailelere bu desteğimizi inşallah vermiş olacağız. Devlet olarak yapmamız gereken yardımı, desteği de hemen Kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız.

"GEREKEN DESTEKLERİ VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden bir işçinin katıldığı cenaze törenindeki konuşmasında şunları söyledi:

"Rabbimize hamd olsun ki kendileri inşallah şehadet makamına ulaşmak suretiyle Rabbimizin sevgili habibine komşu oluyorlar. Bu işin bir güzel yanı daha var; o da tüm aile, kendileriyle inşallah haşrucem olacaklar. Rabbime hamd ediyorum, dün akşamdan bu yana 24 saati bulmadan neticeye varmış olmamız bizleri bu noktada rahatlattı. Çünkü son ara çok uzun sürdü. Ama burada 24 saati bile bulmadan 41 şehidimize hamd olsun ulaştık. Bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır, bu miraslara bizler devlet olarak sahip çıkacağız. Bakanlıklar olarak hepimiz destek olacağız, yasal olarak vermemiz gereken destekleri de vereceğiz."

Erdoğan, maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Selçuk Ayvaz’ın Uğurlar köyünde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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