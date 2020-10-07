Erdoğan: "Kıbrıs'ta artık eskilerin 'Zor oyunu bozar' dediği yere doğru gidiyoruz”

Başbakan Ersin Tatar ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Maraş’ın kıyı şeridinin açılacağını duyurmuştu.

Maraş kararının ardından paylaşımda bulunan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının güçlendikçe zincirlerin de kırılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Maraş’ın KKTC toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Bu hakikat ışığında Maraş’ın güzel sahil şeridini Kıbrıs halkının istifadesine sunma kararını sonuna kadar destekliyoruz.

KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır.

Son yapılan AB Zirvesi’nde Kıbrıs Türk halkının yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecek.

Türkiye'nin siyasi, diplomatik ve askeri gücünün de desteğiyle Kıbrıs'ta artık eskilerin 'Zor oyunu bozar' dediği yere doğru gidiyoruz.”