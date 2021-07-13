Erdoğan: KKTC'nin hak ve adalet arayışında yanında olduğumuzun mesajını vereceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, gelecek hafta idrak edilecek Kurban Bayramı'nı da tebrik ederek, bayramda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Günü dolayısıyla geniş bir ekiple KKTC'de olacağını söyledi.

Erdoğan, "Bayramın birinci gününü Kıbrıslı kardeşlerimizle geçirecek ve 20 Temmuz törenlerine katılacağız. Böylece tüm dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve adalet arayışında, en güçlü şekilde yanında olduğumuzun mesajını da vereceğimize inanıyorum" dedi.