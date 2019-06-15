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Erdoğan: Kuzey Kıbrıs’ta askerimizin azalması söz konusu değildir

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:31
Erdoğan: Kuzey Kıbrıs’ta askerimizin azalması söz konusu değildir

Akdeniz’de doğal gaz kaynakları konusunda gerginlik sürerken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ndan çarpıcı bir açıklama geldi.

Erdoğan, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’ta askerini azaltmasının söz konusu olmadığını vurguladı, “bu konuda birilerinden izin alma gibi bir mecburiyetimiz yoktur” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asya’da düzenlenen İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 5’inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye hareket etmeden önce basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’deki yeni askerlik yasasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, bazı kesimlerin mide bulandırılması amacı güderek bazı söylemlerde bulunduğuna işaret ederek, “Kuzey Kıbrıs’ta askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değildir” dedi.

Erdoğan konuşmasında, “Kıbrıs’ta ne kadar asker bulunması gerekiyorsa biz orada o kadar askeri bulundururuz, bunun için de birilerinden izin almak diye bir mecburiyetimiz yoktur. Bunun da bilinmesi gerekir” diye konuştu.

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