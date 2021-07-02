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Erdoğan, öğrencilerle bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri kapsamında gençlerle bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

02 Temmuz 2021 Cuma 22:18
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Erdoğan, öğrencilerle bir araya geldi

Bir öğrencinin "Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?" sorusuna gülerek yanıt veren Erdoğan, "Sen Karadenizli misin? Bakın nasıl kelimeden hemen anlıyorum. Darlandığımda torunlarımı arıyorum. Kendi meşgale alanımızı genişletiyoruz. Boş kalmak gibi bir şey benim hayatımda olmuyor." dedi.

NATO Zirvesi'ne ilişkin soruya Erdoğan şu yanıtı verdi: NATO Zirvesi bizim için çok anlamlıydı. Bu zirvenin içerisinde olan liderler arasında en kıdemli lider bendim. 18 yıl geçti, her yıl birçok lider ya siyasetten kopuyor, tekrar giremiyor. Milletimin teveccühü sayesinde biz yola devam ettik. Sayın Macron'la görüştüm, ardından sayın Merkel'le yaptığım görüşme oldu. İspanya Başbakanı sayın Sanchez ile, Danimarka ve Hollanda'nın başbakanlarıyla görüştüm. Ayrıca en son görüşmem Biden'la oldu. Miçotakis'le yaptığımız görüşme de oldu. Sayın Biden'la görüşme başarılı geçti.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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