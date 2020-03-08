Erdoğan : Sen de kapıları aç

İstanbul'daki Kadınlar Günü programında konuşan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırdaki mülteciler üzerinden tepki gösterdiği Yunanistan'a "Sen de kapılarını aç, yükten kurtul. Gitsinler diğer Avrupa ülkelerine" diye seslendi. İdlib'deki ateşkes anlaşmasını da krizin daha fazla kan dökülmeden çözümü için yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Sözler tutulmazsa hakkımızı saklı tutuyoruz" diye konuştu. Ardından Kuzey Marmara Otoyolu'nun yeni etabının açılışında konuşan Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'ne yönelik değerlendirmelerde bulundu.