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Erdoğan: Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir." dedi.

06 Ekim 2020 Salı 16:40
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Erdoğan: Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni”nde video konferans yoluyla konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim için Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutu var. Birincisi Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarının korunması, ikincisi de Kıbrıs Türk halkının Ada'nın etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesidir." dedi.

Erdoğan, "Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir."  dedi.

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