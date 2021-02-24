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Erdoğan: Teröristleri buluyor, inlerini başlarına geçiriyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin birliğine beraberliğine kast eden alçaklara döktükleri her damla kanın hesabını misli ile soruyoruz. Nereye saklanırsa saklansınlar, kendilerini güvende hissettikleri yerlerde bütün o teröristleri buluyor, inlerini başlarına geçiriyoruz" dedi.

24 Şubat 2021 Çarşamba 16:55
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Erdoğan: Teröristleri buluyor, inlerini başlarına geçiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır ve Hatay 7'nci Olağan İl Kongrelerine parti genel merkezinden canlı bağlantıyla katıldı. Burada konuşan Erdoğan, kongre süreçlerinin başarıyla geçtiğini belirterek, "Kongre sürecimizle hem dava arkadaşlığımızı güçlendirdik hem kardeşliğimizi pekiştirdik hem de kadrolarımızı yenileme fırsatı bulduk. AK Parti kongrelerini davamıza yakışır şekilde birer  demokrasi şölenine dönüştüren tüm kardeşlerime Ankara'dan bir kez daha teşekkür ediyorum. Milletimizin umudu olarak uzun ince bir yoldayız. Yaklaşık 20 yıldır büyük bir aşkla  millete hizmet yolunda yürüyoruz. AK Partiyi kurduğumuzda makamlara değil, hizmete talip olmuştuk. AK Partili kadrolar olarak şahsi ikbalimizi değil, milletin çıkarlarını yücelteceğimizin sözünü vermiştik. Bugüne kadar da ülkemize hizmette, aziz milletimize hizmetkar olmaktan başka hiçbir gaye gütmedik. Gönüller kazana kazana davamızı bu hale getirdik. Elbette bu süreçte yükü çekemeyenler oldu. Bu zorlu yolculukta egolarına, hırslarına, ihtiraslarına kibirlerine yenik düşenler çıktı. Bunların hiç birine eyvallah etmedik. En büyük gücümüz olan milletimizle aramızdaki gönül bağının zayıflamasına asla izin vermedik. Yaşadığımız onca saldırıya, ihanete kumpasa rağmen milletin emanetini yere düşürmedik. Zaferle değil seferle mükellef olduğumuzun bilinciyle davamıza sahip çıkıyoruz. Engelleri aşa aşa tuzakları boza boza hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Kardeşlik hukukunu koruduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden  gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk bulunmuyor. Millet bizden emaneti alıncaya kadar inşallah aşkla, şevkle azimle ülkeye ve millete hizmet mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

'TERÖRİSTLERİ BULUYOR, İNLERİNİ BAŞLARINA GEÇİRİYORUZ'

Erdoğan, son yıllarda yurt içinde ve yurt dışında atılan adımların olumlu neticelerini görmeye başladıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Milletimizin birliğine beraberliğine kast eden alçaklara döktükleri her damla kanın hesabını misli ile soruyoruz. Nereye saklanırsa saklansınlar, kendilerini güvende hissettikleri yerlerde bütün o teröristleri buluyor, inlerini başlarına geçiriyoruz. Gerek operasyonlarımız gerekse aldığımız tedbirler sayesinde hem örgüte katılanların sayısında hem de terör örgütünün eylem kapasitesinde çok ciddi düşüş yaşanıyor. Bölücü örgüt zemin kaybettikçe de doğu ve güneydoğu illerimiz başta olmak üzere ülkemizin tamamında huzur ve güven iklimi güçleniyor. Bir dönem eli kanlı canilerin cirit attığı dağlarda artık yerli ve yabancı turistler  geziyor. Terör örgütünün tehditleri, saldırıları, işçi katliamları dolayısıyla yavaş ilerleyen yatırımlarımız yeniden ivme kazandı. Bölücü örgütün ve siyasi uzantılarının uzun yıllar istismar ettiği konuların hemen tamamı reformlarımız sayesinde çözüme kavuşturuldu. Diyarbakır anneleri gibi evladına, geleceğine, iradesine sahip çıkan cesur insanlarımızın sayısı  arttıkça terör meselesini bu ülkenin gündeminden tamamen çıkartacağımıza inanıyorum. Bu konuda Diyarbakır teşkilatımız başta olmak üzere bölgedeki dava arkadaşlarımın tamamından özel çaba bekliyorum. Biz doğruları milletimize daha fazla ulaştırırsak, bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının yalan balonları o derece hızlı sönecektir. Biz sahadaki mevcudiyetimizi güçlü tutarsak, bölücü örgüt ve uzantıları milletimizin üzerinde baskı kuramayacaktır. Bütün teşkilatımın heyecanını, coşkusunu, mücadele azmini, sorun çözme kararlılığının en üst seviyede muhafaza etmesini istiyorum. Bu noktada sizlerin gayretlerine güveniyorum."

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