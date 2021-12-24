Erdoğan: "Türk lirası mevduatları 23,8 milyar liranın üzerinde arttı"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşımız hızla kapılara dizilerek dolarlarını bozdurmaları kendi paralarına olan güvenin en büyük göstergesi. Bu son gelişme de bütün vatandaşlarımızın TL'ye güvenmesi gerektiğini gösteriyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL mevduatlarının 23.8 milyar liranın üzerine çıktığını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV, A Haber ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Muhalefete yüklenen Erdoğan, "Türkiye'de şu anda ana muhalefet ve yavruları, Türk lirasını bir kenara koyup daha çok dolara, avroya endekslenmek istiyorlar" görüşünü dile getirdi.

Kur korumalı TL mevduatının vatandaş için iki garantiye sahip olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iki, Hazine. Yani vatandaşın kaybı olmayacak. İstikrarın sağlanması adına yeni geliştirilen bu aracın Anayasa'ya aykırılık teşkil etmesi söz konusu değil." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Dünya büyük bir kriz ile karşı karşıya kalmışken Türkiye ayakta kalmayı başaran ender ülkelerden oldu. Dövizdeki artışın da düşmesiyle Türkiye ekonomisi güvenini sürdürdü.

- Bu son gelişme bütün vatandaşlarımızın TL'ye güvendiğini, güvenmesi gerektiğini gösteriyor. Bir Trabzonlu vatandaşımızın para konusunda TL'ye "Kaybettim ama TL değer kazansın yeter bana" dedi. Bu güzel bir göstergeydi. TL gücünü ekonomik altyapımızdan, üretim kapasitemizden ve finansal sektörümüzün sağlamlığından alıyor. Ana muhalefet ve yanlıları TL'yi bir kenara koyup daha çok dolara, avroya endekslenmek istiyorlar. Asgari ücrete varıncaya kadar doları baz alarak bunun değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu çok ciddi bir yanlış. MB'de başkanlık yapmış bir insanın kalkıp "Dövize taviz vermeyin, TL kayba gidecektir" demesi çok daha çirkin. Sonra geri vitese taktı. Ama bunu artık millet yutmaz.

- Son dönemlerde yurtiçi, yurtdışı, bu tür hareketler, kurlarda görülen ve tasarruf sahiplerinin güvenini bozmaya yönelik, rasyonel olmayan hareketlerdi. Biz bu algıyı bozmuş olduk. Vatandaşımız da teveccüh göstererek hızlı şekilde TL'ye geçişin, o sabah kapılara dizilmeleri ve TL'yi oraya getirip dövizleri bozarak TL'yi almaları, bunlar da vatandaşımızın kendi milli ve yerli olarak parasına olan güvenin en güzel göstergesiydi. Programın açıklanmasından beri TL mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23.8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya da devam ediyor.