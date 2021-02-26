Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Uyuşturucuyu başkasından aldığını söyledi
Uyuşturucuyu başkasından aldığını söyledi
Yüzü asık diye kız arkadaşını darp etti
Yüzü asık diye kız arkadaşını...
Cinayeti itiraf etti; Kafasına keserle vurmuş
Cinayeti itiraf etti; Kafasına keserle...
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi

Erdoğan: Ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor

Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerde, ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor" dedi.

26 Şubat 2021 Cuma 19:50
562 Okunma
Erdoğan: Ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi Atlas Sineması'nın açılış törenindeki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul'un tek başına 50 hatta 100 milyon bir turist barındırma potansiyeli olduğunu söyleyebilirim. Yıldızı giderek parlayan ülke olduğumuzun en önemli göstergesi, misafir ettiğimiz yabancı turist sayısının 52 milyonu bulmuş olmasıdır.

"Rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor"

Tiyatrolar, sinemalar, müzeler, sanat merkezleri gibi nice kültür varlığımız milletimizin hizmetindedir.

Seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerde, ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor.

Kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği mekan sayımızı, 858'den 4 bin 139'a çıkarırken, etkinlik sayımızı 34 binden 110 bine yaklaştırdık.

Bu yılın sonunda açmayı planladığımız Atatürk Kültür Merkezi'mizi salgın sebebiyle inşallah önümüzdeki yılın en geç ortasında, İstanbul halkının hizmetine sunacağız.

"Nisan ayından itibaren Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz"

Galataport tamamlandığında İstanbul'un turizmine ve sanat hayatına büyük katkılar sağlayacak. Dev turist gemilerinin yanaşacağı bir yer haline gelecek. Galataport, 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1,5 milyon gemi yolcusu potansiyeliyle dünya çapında bir projedir. Önemli markalar burada arayış içindedir. Nisan ayında faaliyete geçmesini bekliyoruz. Galataport sadece turizme 5 milyar dolarlık katkı sağlayacak.

İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatının son günlerini yaşadığı Mısır Apartmanındaki evini, müzeye dönüştürüyoruz. İnşallah müzeyi de 12 Mart'ta yani İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında hizmete açıyoruz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 56 saatlik kısıtlama başladı
Türkiye'de 56 saatlik kısıtlama başladı
Türkiye'de son 24 saatte 74 can kaybı
Türkiye'de son 24 saatte 74 can kaybı
Cenevre'deki Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıda, müzakere zemininin olup olmadığı görüşülecek
Cenevre'deki Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıda, müzakere zemininin olup olmadığı görüşülecek
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim