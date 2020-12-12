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Erdoğan: Yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede her rekabeti her kavgayı her çekişmeyi belki bir şekilde izah etmek mümkündür ama yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir." dedi.

12 Aralık 2020 Cumartesi 15:22
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Erdoğan: Yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede her rekabeti her kavgayı her çekişmeyi belki bir şekilde izah etmek mümkündür ama yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir. Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır. CHP'nin geçmişinden bugüne kadar bütün işi hep engellemek olmuştur. Hiçbir zaman teşvik olmamıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, "(Manisa-Akhisar Çevre Yolu) Daha önce tamamlanan kısımları peyderpey açılan çevre yolumuzun son 4,3 kilometrelik kısmıyla birlikte tamamını bugün resmen hizmete alıyoruz. Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 81 vilayetinin tamamını kuşatacak şekilde 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Bizim için en büyük sevinç ve gurur kaynağı, milletimize hizmet edecek eserlerin, yatırımların açılışlarını yapmaktır." diye konuştu.

"Ülkemizi hedeflerinden koparmayı başaramadılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası yatırımcılara adeta savaş açanlar, bunu ülkenin ve milletin çıkarlarını koruma kılıfıyla gizlemeye çalışıyorlar. Ülkemizi hedeflerinden koparmayı başaramadılar. Elbette sıkıntı çektik, çekiyoruz. Elbette kayıplarımız oldu, oluyor ama hamdolsun hala istiklalimizi ve istikbalimizi koruyacak güce, dirayete, kararlılığa sahibiz. Bizi en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadeledir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Köklü Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin bir iki devletin ayak oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır. AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rumları tarafından kasıtlı olarak içine çekildiği cendereden bir an önce kurtulmalıdır. Alınan yanlı ve taraflı kararlara takılıp kalmadan hedeflerimize doğru kararlı yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Öngörülebilirliğin artırılacağı bir iklim oluşturacağız"

Erdoğan reformlar konusunda ise, "Öngörülebilirliğin artırılacağı, yatırımcıların tereddütlerinin giderileceği bir iklim oluşturacağız. Kendimize inanıyoruz, milletimize inanıyoruz." diye konuştu.

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