Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı
Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı
Yat Baskınında Soruşturma Genişliyor
Yat Baskınında Soruşturma Genişliyor
Saksıda hintkeneviri yetiştirdi
Saksıda hintkeneviri yetiştirdi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi

Erdoğan: "Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AB ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 13:27
945 Okunma
Erdoğan: "Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TBMM, kurucu vasfı ve zengin temsil yelpazesiyle ülkemizin ortak vicdanını da temsil ediyor. Bu çatı altında, teröre bulaşmaması ve hukuka uygun davranması şartıyla her siyasi görüşün yeri, anlamı ve söz hakkı vardır." dedi.

Erdoğan, "AB ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız." diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oruç Reis'in ilk sismik okumaları bugün başlıyor
Oruç Reis'in ilk sismik okumaları bugün başlıyor
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 14 Ekim 2020
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 14 Ekim 2020
Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 62 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 62 kişi hayatını kaybetti
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim