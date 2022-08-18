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Erdoğan Zelenski ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lviv'deki Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi. Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlaması sonrasında Ukrayna lideri Zelenski ile ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştiriyor. Bununla birlikte, Lviv'de BM Genel Sekreteri Guterres'in de katılımıyla bir üçlü zirve de yapılacak.

18 Ağustos 2022 Perşembe 15:55
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Erdoğan Zelenski ile bir araya geldi


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere Ukrayna'nın Lviv kentine vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lviv'deki Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'nin görüşmesi, saat 14.40'da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski  ile görüşmeden önce tarihi Lychakiv Mezarlığı'nı ziyaret etti. İkili görüşmelerin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üçlü bir zirve yapılacak.

SAVAŞIN ARDINDAN UKRAYNA'YA İLK ZİYARET

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan savaştan sonra ilk kez Ukrayna'ya gidiyor. Cumhurbaşkanı, Lviv’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın ardından ilk kez Ukrayna'yı ziyaret etti.

Masadaki iki başlık tahıl koridorunun işlerliğinin arttırılması ve savaşın diplomatik yollarla çözümü için atılacak adımlar.

İki lider arasındaki görüşmede, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilecek. Görüşmede, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetleri ele alınacak.

Erdoğan'ın ziyareti sırasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Ukrayna'da olacak. Bu kapsamda Erdoğan, Zelenski ve Guterres‘in de katılımıyla üçlü bir zirve gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'nin ikili görümesi devam ediyor.

Görüşmede ele alınması beklenen konular arasında Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasına Türkiye’nin aracılık etmesi de yer alıyor.

Savaş öncesinde Ukrayna’da olan ve orada kalan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki adet A440M uçağının Türkiye’ye dönmesi de masadaki konular arasında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'yı son olarak 3 Şubat 2022'de yani Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan 17 gün önce ziyaret etmişti.

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