Erdoğan: "Zerre kadar onuru olsa o koltuktan haysiyetle çekip giderdi"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Salgınla mücadele tedbirleri sebebiyle bir süre ara verdiğimiz kongrelerimize yeniden başlıyoruz. Pazartesi-salı ve çarşamba günleri il kongrelerimize devam edeceğiz. Hedefimiz, İzmir, Ankara ve İstanbul kongreleriyle birlikte bu süreci tamamlamaktır.

Medya ve sosyal medya mecraları elbette önemlidir. Siyasette asıl belirleyici olan yüz yüze iletişimdir. Türkiye'nin en çok üye sayısına sahip partisiyiz. Buna rağmen gönlünü kazanmak için ulaşmadığımız, kapısını çalmadığımız tek bir kişi dahi varsa bu bizim eksiğimizdir.

"Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürümektedir"

Gece gündüz çalışmayı kendilerine yük görenler yanlış göreve talip demektir. Gücümüzü de ilhamımızı da milletten alırız. AK Parti'nin 19 yıldır girdiği her seçimden birinci çıkmasının gerisindeki hikmet budur.

2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem mecliste ezici çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız. Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürümektedir, yürüyecektir.

Kendini bu büyük ailenin ferdi olarak hisseden herkese gönlümüz de kapımız da sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır. Biz hep yüzü geleceğe dönük bir parti olduk. Bugünkü kongrelerimizde görev alacak arkadaşlarıma rabbimden başarılar temenni ediyorum.

"Zerre kadar onuru olsa o koltuktan haysiyetle çekip giderdi"

Teröriste arkadaş demiş birini sözü hükümsüzdür. Siyasette her seviyede elbette rekabet vardır. Ülkemizde siyaseti rekabetle izah edilemeyecek sınırların dışına çıkartan bir anlayışla karşı karşıyayız. Hizmet yolunda yapılan siyaset kaliteyi yükseltir.

Seçim, kişiyi Cumhurbaşkanı yapmaz. Bunlar alıştılar yıllarca darbecilerden, cuntacılardan Cumhurbaşkanı seçmeye. Türkiye'nin doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanını hala kabul edemiyorlar. Bu kişinin kürsüde ettiği her laf Allah'ın verdiği havayı boşa israf etmektir. Anayasada Cumhurbaşkanına verilen sorumluluklardan habersiz bir kişi daha alfabenin A'sında çuvallamış demektir.

Kendisinde zaten olmayan vasıfları sürekli soru cümleleriyle ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir.

(CHP) Partilerinde işler kaset, taciz ve hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihiyle göreve gelebilmeyi havsalalarına sığdıramıyorlar. Bu zatın zerre kadar onuru olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetle çekip giderdi.

Biz kendi işimize bakacağız. Yatırımlarda kendi işimize bakacağız. Dış politikalarda kendi işimize bakacağız. Hep birlikte gece gündüz çalışmalıyız. AK Parti teşkilatlarında yer alan bütün kardeşlerimize güveniyorum.