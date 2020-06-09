Erdoğan’dan toplantı sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

-Yeni normal dediğimiz gerçeğin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız.

-65 yaş ve üstü vatandaşlarımız saat 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışarı çıkabilecekler.

-18 yaş altıyla ilgili kısıtlama ebeveyn gözetiminde tamamen kaldırılmıştır.

-Lokanta ve kafe, gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'dan 24.00'e uzatılmıştır.

-Sinema ve tiyatro gösteri merkezi gibi yerler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçecektir.

-Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

-Türkiye salgında tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunabilen nadir ülkelerden birisi olmuştur. Son 3 ayda 5 buçuk milyon ailemize bin lira karşılıksız yardımda bulunduk.

-İstihdam kalkanı adıyla çok kapsamlı bir reform paketi hazırladık Ocak- Nisan 2020 arasındaki vatandaşlarımızın yeniden istihdama katılmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Ekonomik faaliyetlerin azalması sebebiyle çalışanlarını ücretsiz iznine ayıran iş yerlerimize destek vereceğiz.

- İlave istihdam için teşvik sağlayacağız. Özellikle genç istihdam için 25 yaşın altındaki gençlerin istihdamını destekleyerek beceri ve deneyim kazanmalarını sağlayacağız.

-Tamamlayıcı emeklilik sigortası için çalışma başlatıyoruz. İlave emeklilik desteği alınmasını da sağlayacağız. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiye'nin istihdam kalkanını sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz. Tamamlayıcı emeklilik sigortasını 2022’de devreye sokacağız. Milli ve yerli sanayide yüzde 20 gibi bir güce sahipken bunu yüzde 70’e çıkardık.

-Mayıs ayı öncü göstergeleri ekonomimizin hızlı bir toparlanma içinde olduğunu gösteriyor. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 buçuk gibi bir büyüme oranı yakaladık.

-İdlib’in tekrar bir çatışma ortamına sürüklenmesine göz yummayacağız, olayları takip ediyor ve gereken her önlemi alıyoruz. Terör örgütünün yeniden palazlanma girişimlerine müsaade etmeyeceğiz Vefa destek gruplarına yönelik kalleş eylemleri içerdeki ve dışardaki sıkışmışlığının en bariz göstergesidir. Türkiye terörle mücadelede tarihinin adeta altın çağını yaşıyor. Türkiye inşallah terör belasını gündeminden tamamen çıkartacaktır.

-Türkiye'nin hiç kimsenin ne toprağında ne de doğal kaynaklarında gözü vardır. Biz sadece Libya’nın güvenliğini ve esenliğini istiyoruz.