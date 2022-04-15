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Eren operasyonları bitti, abluka operasyonları başladı

Şehit Eren Bülbül anısına 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan “Eren Operasyonları” sona erdi.

15 Nisan 2022 Cuma 19:36
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Eren operasyonları bitti, abluka operasyonları başladı

Şehit Eren Bülbül anısına 11 Ocak 2021 tarihinde Türkiye'de başlatılan “Eren Operasyonları” 15 ayrı bölgede icra edildi.

Bu operasyonlarda; 167 terörist etkisiz hale getirildi, bin 58 mağara/sığınak/depo imha edildi.

Güvenlik güçleri operasyonlarda 327 mayın/EYP, 420 silah, 630 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, bin 961 kilo esrar, 3 bin 220 kilo patlayıcı ile 92 bin 780 adet değişik çapta mühimmat ele geçirdi.

Eren-Kış bilançosu: 339 terörist

8 Kasım 2021 tarihinde başlatılan ve 35 ayrı bölgede icra edilen “Eren-Kış Operasyonları” ise 14 Nisan 2022 tarihinde sona erdi.

Eren ve Eren-Kış Operasyonları'nda da 339 terörist etkisiz hale getirildi, bin 639 mağara/sığınak/depo imha edildi.

Kahraman komandolar, 421 mayın/EYP, 576 silah, 827 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 4 bin 621 kilo esrar, 5 bin 983 kilo patlayıcı ile 123 bin 391 adet değişik çapta mühimmata da bu operaslarda el koydu.

Abluka operasyonları başladı

Eren-Kış operasyonlarının ardından  Türkiye'de 15 Nisan 2022 tarihinde İlkbahar-Yaz Abluka Operasyonları başlatıldı.

Bu operasyonlarla teröristler üzerindeki amansız baskı sürdürülecek, lojistik ve ikmal kanalları başta olmak üzere her türlü destekleri kesilecek...

Hain örgütün üyeleri hayatlarını idame ettiremez hale getirilecek...

9 bin 159 operasyon yapılacak

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, 7 gün / 24 saat esası ve ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle kesintisiz operasyonlar planlanacak ve icra edilecek.

1 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek ilkbahar - yaz döneminde, jandarma komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularının da yer alacağı 9 bin 159 operasyonun icra edilmesi planlandı.

"İnançlı, inatçı, kararlı..."

Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan yapılan açıklamada "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik başlatılan Abluka Operasyonları'na, halkımızın desteği ile inançlı, inatçı ve kararlı bir ruhla başarı ile devam edilecek ve BTÖ’nün ülke gündeminden tamamen çıkarılması sağlanacak." denildi.

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