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Eşeğin ağzını telle bağlayıp ölüme terk ettiler

Samsun'da arazide ağzı çelik tel ile bağlanıp ölüme terk edilen başıboş bir eşek bulundu. Eşeğin ağzındaki teli kırarak çıkaran Tunay Kurt, "Bu hayvanın günahı ne?" diyerek tepki gösterdi.

21 Ocak 2021 Perşembe 15:47
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Eşeğin ağzını telle bağlayıp ölüme terk ettiler

Samsun'un Atakum ilçesi Karakavuk Mahallesi'nde oyun oynamak için dışarı çıkan Eylül Kurt adlı çocuk, boş bir arazide duran eşeğin ağzının tel ile bağlı olduğunu görüp, babası Tunay Kurt'a haber verdi. Kurt, eşeğin ağzına sarılı teli çıkardı. Kurtarılan eşek, bakım altına alındı.

''BU HAYVANIN GÜNAHI NE?''

Kızı sayesinde eşeğin ölümden döndüğünü söyleyen Tunay Kurt, "Bu hayvanın günahı ne? Bu hayvanın aç kalıp ölmesini mi istiyorsunuz? Allah kızımdan razı olsun, eğer o görmeseydi bu hayvan açlıktan, susuzluktan ölecekti" dedi.

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