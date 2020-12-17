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Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşayan adam öldürüldü;'Bu gece benim sıramdı'

Sevgilisi Önder Çelik ve onun eşi Seher ile birlikte aynı evde yaşayan Gül Yeşim Kavuştuk, Önder Çelik'i öldürdüğü geceye dair detayları anlattı. "Geceyi benimle geçirmesi gerekiyordu" diyen Kavuştuk, "Tartıştık. Bana hakaret etmeye, şiddet uygulamaya başladı. Mutfaktan aldığım bıçağı kendimi korumak için salladım" dedi.

17 Aralık 2020 Perşembe 09:21
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Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşayan adam öldürüldü;'Bu gece benim sıramdı'

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun, Ankara Pursaklar'a bağlı Ayyıldız mahallesinde yaşanan cinayete dair detayları okurlarına aktardı.

Haberinin başında "Önder ÇelikSeher Çelik ile evlendikten 2 yıl sonra sevgilisi Gül Yeşim Kavuştuk’u da aynı eve getirdi. Çelik, farklı odalara yerleştirdiği iki kadınla aynı evde yaşamaya başladı" bilgisini veren Kızılkoyun, devamında şunları kaydetti:

"Ayrıca sıraya koyarak her gece birisinin odasında kalıyordu. Önceki gece ise sıra şaştı. Kavuştuk, birlikte yaşadığı Önder Çelik’in nikahlı eşiyle 2 gece üst üste geçirmesiyle kıskançlık krizine girdi. İki kadın ile Çelik arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kavuştuk, mutfaktan aldığı bıçakla Önder Çelik’i göğsünden bıçakladı. Bıçağın kalbine isabet ettiği Çelik, evde hayatını kaybetti. Olayın duyulması üzerine eve giden polis ekipleri Önder Çelik’i öldüren Kavuştuk’u gözaltına aldı. Korkudan başka bir odaya girerek kapıyı kilitleyen Seher Çelik de bulunduğu yerden çıkartılarak ifade vermesi için Emniyet’e götürüldü.

'Bana hakaret etmeye, şiddet uygulamaya başladı'

Kasten öldürme suçundan mahkemede tutuklanan Gül Yeşim Kavuştuk’un ilk ifadesinde, 'Geceyi benimle geçirmesi gerekiyordu, akşam benim odama gelmeyince yanlarına gittim. 'Sıra benimdi, bu geceyi benimle geçirmen gerekiyordu' dedim. Tartıştık. Bana hakaret etmeye, şiddet uygulamaya başladı. Mutfaktan aldığım bıçağı kendimi korumak için salladım, öldürmek için bıçaklamadım' dediği öğrenildi."

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