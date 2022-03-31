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Eşini 15 yerinden bıçaklayan kocaya 'tahrik' indirimiyle 11 yıl hapis

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tartıştığı eşi Rabia Buse Şeker'i, 15 yerinden bıçaklayan Burhan Şeker'e 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

31 Mart 2022 Perşembe 14:38
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Eşini 15 yerinden bıçaklayan kocaya 'tahrik' indirimiyle 11 yıl hapis
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Kocaeli'de eşini 15 yerinden bıçaklayan kocaya 'haksız tahrik' indirimi uygulandı.

Olay, 12 Mayıs 2021'de Hacıosman Mahallesi, Uygun Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

Burhan Şeker(30), mutfaktan aldığı bıçakla tartıştığı 7 yıllık eşi Rabia Buse Şeker'i(28) 15 yerinden bıçakladı.

TUTUKLANDI

Hastaneye kaldırılan Rabia Buse Şeker, tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Şeker, emniyetteki ifadesinde; eşinin telefonunda gördüklerinden dolayı aldatıldığını düşündüğünü ve aralarında çıkan kavgada kendisini kaybederek bıçakladığını söyledi. Şeker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Rabia Buse Şeker, sanık Burhan Şeker ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti Burhan Şeker’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırırken eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezası 15 yıla indirildi.

"OLAYIN ANİ ŞEKİLDE GELİŞTİĞİ KANAATİ"

Mahkeme heyeti, Rabia Buse Şeker'in önceki duruşmalarda eşini sinirlendirmeye yönelik sözlerini de göz önünde bulundurarak olayın plansız ve ani şekilde geliştiğine kanaat getirdi.

Heyet, 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak Burhan Şeker'e 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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