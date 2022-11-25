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Eşini döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Rize'de eşini döverek öldüren sanık Ramazan Dursun, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

25 Kasım 2022 Cuma 16:33
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Eşini döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet



Rize'de karısını döverek öldüren Ramazan Dursun, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Rize Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada sanık, eşini darbettiğini kabul etti, öldürme amacının olmadığını söyledi.

Öldürülen kadının ailesi ise sanığın cinayeti planladığını öne sürdü.

Duruşmada ifade veren çiftin 16 yaşındaki oğlu da babasının hem kendisine hem de annesine şiddet uyguladığını anlattı.

Mahkeme heyeti, ilk duruşmada Ramazan Dursun'u "eşe karşı kasten eziyet çektirerek öldürmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbete, ''özel hayatın gizliliğini ihlal'' suçundan da 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ramazan Dursun 10 Haziran'da eşini darbetmiş, yaralı halde çektiği fotoğrafları, "Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al'' yazarak kayınvalidesine göndermişti.

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