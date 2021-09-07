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Eşinin ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını iddia etmişti!

Ece Üner ile Susma programında, eşi Ayşegül ile öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatan Adnan Bey, çocuklarının DNA testini talep etmişti. Adnan Bey eşinin, iki çocuğunun kendisinden olmadığını söylediğini de açıklamıştı. Ece Üner ise DNA sonuçlarına göre 5 çocuğun biyolojik babasının kim olduğunu canlı yayında açıkladı.

07 Eylül 2021 Salı 13:04
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Eşinin ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını iddia etmişti!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Ece Üner ile Susma programına katılan Adnan ismindeki 5 çocuk sahibi kişi, eşi ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını iddia ederek yaşadıklarını anlatmıştı.

Eşi ve öz babasını gece yarısı aynı odada yakaladığını söyleyen Adnan Bey, bu ilişkinin kendisi askerdeyken başladığını iddia etmişti. Adnan Bey'in eşi Ayşegül Hanım ise bu iddiaları doğrulayarak, kayınpederinin kendisine "Sen benim karımsın. Benim nikahım sana oluyor ama eşinin nikahı sana olmuyor" söylediğini de eklemişti.

DNA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tüm yaşananlardan sonra Adnan Bey'in talep ettiği 5 çocuğunun DNA sonuçları, Ece Üner tarafından yayında açıklandı.

Üner'in canlı yayında açıkladığı sonuçlara göre çiftin 5 çocuğunun da biyolojik babası Adnan Bey çıktı.

Sonuçların açıklanmasının ardından ikili arasındaki tansiyon yükseldi.

Ece Üner ise iki tarafı sakinleştirmek için zorlandı. Canlı yayında tartışan çiftin sesleri ise zaman zaman sansürlendi.

Anahtar Kelimeler:
Ece ÜnerAyşegülAdnan BeyDNA Testi
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