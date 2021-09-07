Eşinin ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını iddia etmişti!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Ece Üner ile Susma programına katılan Adnan ismindeki 5 çocuk sahibi kişi, eşi ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını iddia ederek yaşadıklarını anlatmıştı.

Eşi ve öz babasını gece yarısı aynı odada yakaladığını söyleyen Adnan Bey, bu ilişkinin kendisi askerdeyken başladığını iddia etmişti. Adnan Bey'in eşi Ayşegül Hanım ise bu iddiaları doğrulayarak, kayınpederinin kendisine "Sen benim karımsın. Benim nikahım sana oluyor ama eşinin nikahı sana olmuyor" söylediğini de eklemişti.

DNA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tüm yaşananlardan sonra Adnan Bey'in talep ettiği 5 çocuğunun DNA sonuçları, Ece Üner tarafından yayında açıklandı.

Üner'in canlı yayında açıkladığı sonuçlara göre çiftin 5 çocuğunun da biyolojik babası Adnan Bey çıktı.

Sonuçların açıklanmasının ardından ikili arasındaki tansiyon yükseldi.

Ece Üner ise iki tarafı sakinleştirmek için zorlandı. Canlı yayında tartışan çiftin sesleri ise zaman zaman sansürlendi.