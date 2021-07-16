Eşinin yüzünü kesip 20 kez bıçaklayan adama indirimli ceza verildi

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İstanbul’da yaşayan Süheyla Katar, 19 Aralık 2019 günü sürekli şiddet gördüğü eşi Mehmet Katar’ın saldırısına uğramıştı.

Kendisini terk eden Süheyla Katar’a, “Bu da benden sana iz kalsın” diye bağıran Mehmet Katar yüzüne kesikler attı, sonra da 20 yerinden bıçakladı. Mehmet Katar olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Süheyla Katar ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı polis tarafından Pendik’te yakalanan Mehmet Katar’a tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı. Mehmet Katar savunmasında eşinin kendisini aldattığını iddia etti. Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava geçtiğimiz hafta karara bağlandı. Mehmet Katar son savunmasında, “Mağdurenin telefonunda Ramid ile birlikte olduğuna dair bir sürü resim vardır. Pişmanım ve tahliyemi istiyorum” dedi.

Haksız tahrik indirimi

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, mahkeme heyeti sanık Mehmet Katar’ı önce ‘nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Suçun teşebbüs aşamasında kalması ve sanığın bu suçu mağdureden gelen haksız tahrik niteliğindeki eylemleri nedeniyle duyduğu hiddet ve şiddetli elemin etkisiyle işlediğinin anlaşıldığını belirten mahkeme heyeti, sanık Mehmet Katar’ın 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.