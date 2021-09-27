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Eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açtı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. İddiaya göre, otomobilinden ateş edip olay yerinden uzaklaşan Öztürk, çevredekilere "Siz karışmayın, hedefim o" diyerek halkın üzerine de 2 el ateş etti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Öztürk'ün firari olduğu belirtiliyor.

27 Eylül 2021 Pazartesi 12:54
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Eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
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Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giymiş eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açtı.

Olay, 19 Eylül Pazar günü akşam Çekmeköy’de Şile otoyolu Paşaköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim S. (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla Paşaköy mevkine mangal yapmaya geldi. Patika yolun kenarına araçlarını park eden grup mangal yapmaya başladı.

İddiaya göre, yabancı plakalı araçla gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı patika yoldan aracıyla geçmek için yol istedi. Halil İbrahim S. yol vermek istediği sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü.

ATEŞ AÇIP HIZLA UZAKLAŞTI

Sezer Öztürk’ün arkadaşı ve Halil İbrahim S.’nin ailesi ve arkadaşlarının katılmasıyla kavga büyüdü. Yaşanan arbedede Halil İbrahim S. kaçarak vatandaşların bulunduğu alana girmeye çalıştı. Lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk hızla olay yerinden uzaklaştı.

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil İbrahim S. hayatını kaybetti. Baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A. ise yaralandı. 

Öte yandan, hayatını kaybeden Halil İbrahim S.’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Halil İbrahim S.’nin Nişantepe mezarlığına defnedildiği belirtildi. Yaralanan vatandaşların ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

"SİZ KARIŞMAYIN, HEDEFİM O"

Olayı gören mahalle sakini Emre Sepetçi, “Ölen kişi kaçmaya başlayınca gürültüye dışarı çıktık. “Siz karışmayın, sizlik bir durum yok, hedefim o “ dedi. Silahı  sıkmaya başladı, adamı öldürdü. Her şey bir anda oldu ne olduğunu anlayamadık. Planlı projeli bir olay, adamı gözümüzün önünde öldürdü. Mahalle ayağa kalktı, 2 el halkın üzerine ateş açtı. Yabancı plakalı aracıyla kaçmaya başladı” diye konuştu.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Öztürk'ün firari olduğu belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Sezer Öztürk
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