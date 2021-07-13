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Eski trans senatörle nasıl aynı listede yer aldı?

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Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın’ın Türkiye’den kaçarak yerleştiği Uruguay’da, 2018 yılındaki en büyük suçları işleyen kişiler arasında yer aldığı ortaya çıktı. El Observator gazetesi, ülkede gerçekleşen en büyük yedi olaydan birinin Tosuncuk’un 8 milyon dolar kara para aklama suçu olduğunu aktardı. Gazete, Tosuncuk’a, Uruguay'da işlenen en büyük suçlardan biri olan sahte imza ile ‘Devleti dolandırma’ suçunu işleyen ülke tarihindeki ilk transseksüel senatör Michelle Suárez ile aynı listede yer verdi.

13 Temmuz 2021 Salı 13:46
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Eski trans senatörle nasıl aynı listede yer aldı?

2017 yılının Kasım ve Aralık aylarında lüks Ferrari 458 Spider aracıyla yaptığı drift görüntülerini sosyal medyada paylaşarak Uruguay basınında büyük bir ün kazanan Tosuncuk Mehmet Aydın’ın ülke tarihinde işlenen büyük suçlar listesinde yer aldığı ortaya çıktı.

El Observator gazetesinin hazırladığı 2018 yılında Uruguay’da işlenen en büyük suçlar listesindeki yedi suçtan birinin faili olarak listeye giren Mehmet Aydın’ın adı, ülke tarihindeki en büyük suçlardan biri olarak görülen eski trans senatör Michelle Suárez tarafından işlenen ‘Devleti dolandırma’ suçuyla beraber geçti.

Uruguay tarihindeki en büyük suçlardan biri olarak görülen ‘Devleti dolandırma’ suçunun faili, ülke tarihindeki ilk transseksüel senatör olan ve halihazırda avukatlık yapan Michelle Suárez’in sahte imza kullanarak en az iki dosyada müvekkillerinin imzasını taklit ettiği dava ile aynı listede yer alan Tosuncuk Mehmet Aydın’ın, ülkede 8 milyon dolar kara para aklama suçu işlediğinin altı çizildi.

Ülkede 2018 yılında işlenen en büyük suçlar arasında, bir bankanın yabancı müşterileri dolandırması, bir bankanın 100 müşterisinin hesaplarına girerek 25 bin dolar alınması, telefon dolandırıcılığı, Uruguay Futbol Federasyonu’nda yaşanan çek dolandırıcılığı gibi suçlar yer alıyor.

El Observator, 2018’in en büyük yedi dolandırıcılık suçundan en sansasyonel olanlarının eski trans senatör tarafından devlete yapılan sahte imza dolandırıcılığı ve Mehmet Aydın’ın 8 milyon dolar kara para aklama suçu olduğunu aktardı.

Ülke tarihindeki ilk transseksüel senatör olarak görev yapan ve 2018 yılının ortalarında görevinden ayrılan Michelle Suárez dolandırıcılık, sahtecilik ve yalan tanık yapmaktan hüküm giydi.

Eski trans senatör, savcılık ile anlaşmaya vararak suçunu kabul ederken, bir yıldır ev hapsinde bulunan Suárez, 2020 yılının ortalarına kadar ev hapsi ve iki yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

İdeal kilosundan 45 kg daha ağır veya kilosunun iki katına ulaştığı obezite evresi olan Morbid obezite ve ağır bir diyabet hastası olan Michelle Suárez, toplamda, ikisi sahtekarlık ve biri yalancı tanıklık olmak üzere beş sahtecilik suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarken, suçlarının ikisini kesinleştiği için ceza almıştı.

Anahtar Kelimeler:
TosuncukMehmet Aydın
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