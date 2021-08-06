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Esra Hankulu soruşturmasında iki şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun ile gözaltına alınan Furkan G. olay esnasında Ümitcan'ı arayıp gelmesini istediklerini ancak "Polis ve ambulansı arayın, beni karıştırmayın" cevabını aldıklarını iddia etti.

06 Ağustos 2021 Cuma 17:44
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Esra Hankulu soruşturmasında iki şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun ile gözaltına alınan diğer iki şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.

Furkan G. ifadesinde Esra'yı kız arkadaşı Dilan aracılığıyla tanıdığını, Ümitcan Uygun ile olay gecesi tanıştıklarını, öncesine dayanan bir ilişkilerinin bulunmadığını iddia etti.

Geceyi aynı evde geçirdiklerini, bir gün sonra 14.00 sıralarında uyanan kız arkadaşının kendisine Hankulu'nun mosmor olduğunu söylediğini ifade eden Furkan G, odasına gittiklerinde onu sırtüstü yatar vaziyette bulduklarını söyledi.

Vücudunda morluklar olan Esra'nın nefes almadığını fark edince ambulans çağırdıklarını ve ayrıca polisten yardım istediklerini belirten Furkan G, olay esnasında Ümitcan Uygun'u arayarak durumu anlattıklarını ve gelmesini istediklerini ancak "Polis ve ambulansı arayın, beni karıştırmayın" cevabını aldıkları beyanında bulundu.

İlk ifadesinde bu yüzden Ümitcan'dan bahsetmediğini söyleyen Furkan G, alkol ve uyuşturucu kullanmadığını, Esra Hankulu ve Ümitcan'ın kullanıp kullanmadığı konusunda bilgisinin olmadığını öne sürdü.

Kız arkadaşı Furkan G.'yi yalanladı

Şüpheli Dilan C. ise Esra ile 9 ay önce sosyal medya aracılığıyla tanıştıklarını, Ümitcan Uygun'u da Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin haberlerden tanıdığını, olay gününe kadar kendisiyle hiç karşılaşmadığını savundu.

Esra Hankulu ile olay günü alışveriş yaptıklarını, ardından arkadaşının evine gittiğini belirten Dilan C, bir süre sonra birlikte alkol amaya başladıklarını, bu sırada Esra'nın eve gelmesi için Ümitcan'ı aradığını bildirdi.

Dilan C, "Yaklaşık 15 dakika sonra Ümit eve geldi. Furkan ile Ümit daha önce tanışıyorlardı. Esra ile ben alkol almaya devam ettik. Furkan ile Ümit alkol almıyordu" ifadelerini kullandı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ikilinin kaldığı odadan ses duyduklarını, Esra'nın fenalaşması üzerine Ümitcan'ın onu kucağına aldığını ve hep birlikte banyoya geçtiklerini anlatan Dilan C, "Esra, gözlerini açarak kendine geldi. Islak kıyafetleriyle salona oturttuk. Yürüyemiyordu, yere düşüyordu. Biraz oturup konuşturmaya çalıştıktan sonra kendisine geldi. Çay demledi, içtik" beyanında bulundu.

Daha sonra uyuduklarını, saat 14.00 civarında uyanmasının ardından işe gitmek istediğini söylemek için odasına gittiğinde Esra'yı tek başına ve dudakları morarmış halde gördüğünü belirten Dilan C, "Seslendim ama uyanmadı. Dokunduğumda soğuktu. Ben de korktum, Furkan'ı çağırdım. Furkan da Esra'yı tokatladı ama uyanmadı. Furkan, Ümit'i arayarak haber verdi. Ümit de işe yeni geldiğini söyledi, 'Bir sıkıntı olursa beni söylemeyin.' diyerek telefonu kapattı" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Esra HankuluÜmitcan Uygun
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