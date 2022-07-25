Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Flaş Haber
Trafiğe bir can daha!
Kapat

Estetik ameliyat sonrası bitkisel hayata girdi

Estetik ameliyatında bitkisel hayata giren Sabrina Abbas, 4 yıl hastanede kaldı. 6 ay önce polis zoruyla evine gönderildi. Eşinin açtığı davada bilirkişi anestezi uzmanını suçlu buldu.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:59
1707 Okunma
Estetik ameliyat sonrası bitkisel hayata girdi
banner48

Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi Sabrina Abbas (32), 28 Temmuz 2017'de, özel bir hastanede, aynı anda burun estetiği ile yağ aldırma ameliyatı oldu.

Ancak, operasyonun ilerleyen dakikasında genç kadının kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle yaklaşık 4 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırılan genç kadın yoğun bakıma alındı. Ameliyat sonrası bilinci kapanan genç kadın, bitkisel hayata girdi.

Sabah gazetesinin haberine göre, 2 yılı yoğun bakımda olmak üzere 4 yıl hastanede yatan Abbas, 6 ay önce hastanenin şikayetinin ardından polis zoruyla eşi Rüstem Abbas'a teslim edildi.

Eşine evde bakmak zorunda kalan Rüstem Abbas, eşinin tıbbi hata nedeni ile bu hale geldiğini iddia ederek Antalya 2'nci Tüketici Mahkemesi'ne maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Gelen son Adli Tıp Kurumu Raporunda ise anestezi doktorunun hatalı olduğuna yer verildi. Abbas, "Eşim bitkisel hayata girdiğinde oğlum Demir 3, kızım Yanesk 2 yaşındaydı. Bu ameliyat ile hayatımız cehenneme döndü. Bana ilk başlarda iyileşecek dediler. Çocuklarım, annelerinin iyileşmesini bekliyor. 5 yıldır çektiğimiz çileyi ben bilirim. Hiç kimse güzellik uğruna yağ aldırıp estetik yaptırmasın" dedi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsız sandığı motosikletliye otomobiliyle çarptı
Hırsız sandığı motosikletliye otomobiliyle çarptı
Sokak ortasında dehşet...
Sokak ortasında dehşet...
Türkiye'de motorine indirim geliyor!
Türkiye'de motorine indirim geliyor!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim