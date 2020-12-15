Evde kalp krizi geçiren 8 yaşındaki Mahmut, kurtarılamadı

Eğirdir'e bağlı Sarıidris beldesinde oturan Turgay ve Cennet Yılmaz çiftinin 3 çocuğundan ikincisi olan Mahmut Yılmaz, saat 11.00 sıralarında evde rahatsızlandı. Durumu fark eden ailesinin çağırdığı ambulansa alınan Mahmut Yılmaz, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürülürken, yaşamını yitirdi. Mahmut Yılmaz'ın cesedi morga konuldu.

Yapılan ilk otopside Mahmut Yılmaz'ın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Mahmut Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni ile ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Mahmut Yılmaz'ın daha önce benzer bir rahatsızlık geçirmediği, ailesinde de kalp rahatsızlığı bulunan kimse olmadığı öğrenildi.