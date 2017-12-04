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Evleneceği kadını, düğün günü öldürmüştü: Kıskandım!

Katil zanlısı Metehan Yurtoğlu, polis tarafından bir tarlada saklanırken yakalandı

04 Aralık 2017 Pazartesi 15:01
Evleneceği kadını, düğün günü öldürmüştü: Kıskandım!
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Bursa'da düğün hazırlığı yapan 22 yaşındaki Güllü Yurtoğlu,1 hafta önce resmi nikah ile evlendiği eşi, 23 yaşındaki Metehan Yurtoğlu tarafından düğün gününün sabahında bıçaklanarak öldürüldü. Genç kadını 8 bıçak darbesiyle katleden Yurtoğlu'nun, emniyetteki ifadesinde eşini kıskandığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. 

Cinayet, Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak’ta dün işlendi. Güllü Yurtoğlu'nu 4 ay önce ailesinden isteyen Metehan Yurtoğlu, kızın ailesi evlenmelerine rıza göstermeyince anlaşarak birlikte kaçtı. Güllü Yurtoğlu ile Metehan Yurtoğlu kısa süre önce resmi nikahlarını yaptıktan sonra düğün hazırlıklarına başladı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Metehan Yurtoğlu, İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak’taki sabah düğünlerinin yapılacağı gün, eşi Güllü Yurtoğlu’nu evlerinin mutfağında ekmek bıçağı ile öldürdü.

Metehan Yurtoğlu, polis tarafından bir tarlada saklanırken yakalandı. Eşini 8 bıçak darbesiyle katleden Yurtoğlu'nun emniyetteki ifadesinde eşini kıskandığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. 

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