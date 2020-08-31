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Fahrettin Altun: Papa Francis'in Doğu Akdeniz açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:28
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Fahrettin Altun: Papa Francis'in Doğu Akdeniz açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından, Papa Francis'in Doğu Akdeniz'e dair açıklamasına ilişkin İngilizce olarak değerlendirmede bulundu. Altun, "Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatanımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır" dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin AltunPapa FrancisDoğu Akdeniz
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