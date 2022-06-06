"Faizi düşürmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

60 AY VADELİ VE 0,99 FAİZ ORANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz.

Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz.

Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız.

Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz.

"600 PUANLIK YÜKSELTMEYE GİTMEYİ KARARLAŞTIRDIK"

Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Memurlarımızın ek gösterge çalışmasıyla ilgili çalışmayı tamamladık, Meclis'e sunulacak safhaya getirdik. Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır.

Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1234 ila 1391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44500-50150 TL arasında artacak.

Ülkemizde enflasyon değil fiili bir hayat pahalılığı sorunu vardır. Bizim dönemimizde hem evi hem arabası olan kişi sayısı yaklaşık üç kat arttı. Yastık altı ve merkez bankamızın altın tutarı 150 milyar doları buldu.

Ülkemizin asıl ihtiyacı olan, yatırım, istihdam, üretim, istihdam ve cari fazla yoluyla büyüme esaslı programımızı uygulamaya başladık.

Vatandaşlarımızın tasarruf konusunda sorunu yok, borç tarafında da gayet iyi durumdayız. Üretim tarafında üstesinden gelinemeyecek herhangi bir sıkıntı ile karşı karşıya değiliz.

İhracatçılarımız hemen her ay rekor kırarak, kendilerine olan güvenimizi boşa çıkarmıyorlar. Ülkemize döviz girişini hızlandıracak yeni yöntemler geliştiriyoruz.

"FAİZİ DÜŞÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Sorunun bir kısmı vatandaşlarımızın bir kısmının hala yatırımlarını döviz cinsinden yapmakta ısrar etmesi vardır. Faizi düşürmeye devam edeceğiz. Kimse bizden şunu beklemesin, bu iktidar faizi artırmayacaktır, aksine faizi indirmeye devam edeceğiz

Fiyatlardaki fahiş fiyatların yol açtığı sıkıntılara rağmen kendi programı ile hedeflerine doğru ilerlemeyi sürdürüyor.

Bütçe gerçekleşmelerimiz vergi indirimleri ve kimi sapmalara rağmen gayet iyi seviyededir. Hemen yanı başımızda sıcak çatışma meydana gelmeseydi, somut faydaları herkes görmeye başlayacaktı, biraz gecikmeyle de olsa önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren bu noktaya geleceğiz."