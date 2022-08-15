Fenalaşan yolcusunu sırtına yükleyip hastaneye kadar taşıdı

Ankara’da fenalaşan yolcusunu sırtına yükleyip hastaneye götüren otobüs şoförü Fırat Kaya, günün kahramanı oldu. Akşam saat 20.30 sıralarında Sanatoryum Caddesi üzerinde seyir halindeyken yolcularından birisinin fenalaştığını fark eden 27 yaşındaki Fırat Kaya, baygınlık geçirenin hamile bir kadın olduğunu gördü. Bunun üzerine Kaya, duraklarda durmadı ve otobüsünü Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Polikliniğine sürdü. Aracıyla hastane giriş kapısına kadar gelen Kaya, içerideki diğer yolcularından yardımıyla fenalaşan kadını sırtına yükledi ve içeride bulunan sedyelere kadar taşıdı. Sergilediği davranışıyla herkese örnek olan Fırat Kaya büyük takdir topladı. Korku dolu o anlar ise olayın yaşandığı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

“ACİL SERVİSE KADAR GÖTÜRDÜM BIRAKTIM”

Yaşanılan anları anlatan Fırat Kaya, “Atapark istikametine giderken iki koltuk arkamdaki kadın rahatsızlandı. Yolculardan birisi, arkadaşımız hamile olduğunu söyledi. Ben de sıradaki durakta durmadan Keçiören Araştırma Hastanesine doğru gittim. Hastaneye vardığımızda arkadaşım sedye istemeye gitti. 3-4 dakika bekledik ama sedye gelmedi. Arkadaşımızı koltuktan kaldırmak istedik, koridora yığıldı. Ağlamaya başladı ben dayanamadım. Sırtıma yükleyip acile kadar seri bir şekilde götürmek istedim. O an çok üzüldüm bana karşı baktı, ağladı dayanamadım. Çok üzücü bir durumdu. Hastanede acil servise kadar götürdüm bıraktım” dedi.

“HERKESİN BÖYLE DUYARLI OLMASINI İSTİYORUM”

Olumlu tepkilerle karşıladığını söyleyen Kaya, “Teşekkür ediyorlar Allah razı olsun diyorlar duaları yeter. Herkesin böyle duyarlı olmasını istiyorum. Kadını tanımıyordum. Yardım etmek istedim. Elimden geleni yaptım. İnşallah durumu da iyidir” ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. (İHA)