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FETÖ itirafçısı eski general: Teğmenlik rütbemi Gülen taktı

FETÖ şüphesiyle gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy ''etkin pişmanlık''tan yararlanarak serbest kaldı. Emekli generalin savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Atasoy, ifadesinde teğmenlik rütbesini kendisine Fetullah Gülen'in taktığını, kurmaylık sınavında soruların önceden verildiğini anlattı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 13:03
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FETÖ itirafçısı eski general: Teğmenlik rütbemi Gülen taktı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısı tespit edildikten sonra gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy'un ifadesi ortaya çıktı.

Geçen hafta gözaltına alınan emekli general etkin pişmanlıktan faylanarak adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

ÖRGÜT BAĞLANTILARINI TEK TEK ANLATTI

Savcılık ifadesinde örgüt bağlantılarını tek tek anlatan Atasoy, lisede okuduğu dönemde cemaatle tanıştığını, 2015'e kadar örgüt içerisinde faaliyet gösterdiğini ifade etti.

''RÜTBEMİ FETULLAH GÜLEN TAKTI, BEN DE ELİNİ ÖPTÜM''

Örgüt içerisinde "Servet" kod adını kullandığını aktaran Atasoy, 1996 yılında teğmen olduğunu ve rütbesini İstanbul Altunizade'deki FEM Dershanesi'nde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını, kendisinin de bunun üzerine Gülen'in elini öptüğünü söyledi.

O günden itibaren FETÖ'nün askeri yapılanması içerisinde birçok görev aldığına işaret eden Atasoy, 2003 yılında girdiği kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini ve bu sınavı kazanarak kurmay olduğunu da söyledi.


İtiraflarında FETÖ'nün TSK yapılanması içerisindeki çok sayıda asker ile sivil imamın ismini veren Atasoy'un ifadeleri doğrultusunda yeni gözaltılar olabileceği ifade edildi.

Serdar Atasoy son Yüksek Askeri Şura toplantısında tuğgeneralliğe yükseltilmiş, ardından da Kara Kuvvetleri Komutanlığı istihbarat Başkanlığı'na atanmış ancak hakkındaki raporlar nedeniyle bu göreve getirilmemişti.

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