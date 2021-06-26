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Feyza Altun istismara uğradığını açıkladı

Avukat Feyza Altun, 7 yaşından 12 yaşına kadar N.Ç. isimli bir akrabası tarafından istismara uğradığını açıkladı.

26 Haziran 2021 Cumartesi 21:28
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Feyza Altun istismara uğradığını açıkladı

Avukat Feyza Altun, 7 yaşından 12 yaşına kadar N.Ç. isimli bir akrabası tarafından istismara uğradığını Twitter’dan paylaştığı mesajlarla duyurdu. 

Feyza Altun’un sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

“Beni çocukken istismar eden akrabam N.Ç. (Ne zaman adımı açıkça yazacak diye uykuların kaçsın çünkü yazacağım). Ses kaydında itiraf edip “Ben çocuktum (19) cahildim ama sen (7) de beni severdin” dediğinde deliye dönmüştüm. Sonra onun kızkardeşleri ablam dediğim insanlar benim o yaşta ona sarıldığım fotoları bulup dava hazırlığı yapmışlar. Bir tanesi de bilinçli anne takılıyo kızıyla bloglar falan ama bilinçten zerre eser yok. Söylediğimde beni her yerden engellemişti. Onu da konuşacağız. Hani bak sarılıyor, olduysa gönlü vardır gibisinden. Tekrar ediyorum başladığında yediyim, ki sanırım daha öncesi de var hayal meyal bende… 12 yaşımda artık tepki verip ondan kaçıp evimize girmesini anneme yasaklattım ve akrabalarıma anlattım. 

Kimse bir şey yapmadı. 

Bu sene olayı ortaya çıkardığımda (konuşmak hiç de kolay değildi) şey dediler o sene evlendi NÇ; kıskançlığından yaptı. Ben o sıra 11-12 yaşındayım. Tabi g*tümle güldüm ve o savunmayı yapacakları günü bekliyorum. Ses kaydını burada yayınlayacağım. Sadece ne kadar ileri gidip ne kadar saçmalayacaklar onu bekliyorum. Aman sanılmasın unuttum, adli tıp raporunu bekliyorum. Ses kaydında şöyle bi kısım var , konuşma başlıyor asla fiil dile getirilmiyor ben soruyorum: Senin kızına yapsalar ne yapardın? “Çeker vururdum Feyza hala geceleri uyuyamıyorum, çek vur beni Feyza…. Gençtim, cahildim. Sen sanıyor musun ben huzurluyum, yüzyüze görüşelim.”

O ablaları o akrabaları bunları dinleyince ne olacaaaaak göreceğim, bekliyorum. Hepiniz bu yaptıklarınızla rezil olacaksınız. Unutmayın, rehavete kapılmayın. O zaman akrabalarımı da tek tek yazacam kim ne dedi. Sizler de birer çocuk istismarcısısınız.

Bütün bunlar konuşulduğunda başka bir erkek kuzenime itirafta bulundu. Şimdi onu itbarsızlaştırmaya tüm akrabaları ona karşı kışkırtmaya çalışıyor ki konuşursa kimse inanmasın. Ama gerçekleri sen, ben ve itiraf ettiklerin ve ses kaydını dinleyenler biliyor.

Sen de beni severdin dedi. Benim sevgimi sen çok yanlış anlamışsın. Sen benim abimdin.”

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Feyza Altun
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