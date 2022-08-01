Künye
Kıbrıs 34
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!
Uyuşturucuyla yakalandı
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...

Fırında bayat ekmek cinayeti

Karaman'da bir fırıncı, köpeklere vermek için bayat ekmek isteğini geri çevirdiği müşteri tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:56
129 Okunma
Fırında bayat ekmek cinayeti
banner48

Karaman'da müşterisi tarafından bıçaklanan fırıncı hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.00 sıralarında Ermenek ilçesine bağlı Çınarsu Mahallesi'nde meydana geldi.

19 yaşındaki Yasin A., iddiaya göre, sokak köpeğini beslemek üzere fırına gelerek bayat ekmek istedi. Fırında çalışan, evli ve 3 çocuk babası 29 yaşındaki Ümit Büber de bayat ekmek olmadığı için veremeyeceğini söyledi.

POLİS GİTTİKTEN SONRA GERİ DÖNDÜ

İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Büber, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, fırından Yasin A.’yı uzaklaştırdı.

Polis gittikten sonra geri dönen ve fırını gözetlemeye başlayan Yasin A., kapının önüne çıkıp, bir süre hava almasının ardından içeri girmek isteyen Ümit Büber'i sırtından bıçakladı.

Kanlar içinde kalan Büber, yere yığıldı. Mesai arkadaşının ihbarıyla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Büber, yaşamını yitirdi.

ZANLI GÖZALTINDA

Kaçan Yasin A. da kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da çağa ayak uyduran davulcu
Adana'da çağa ayak uyduran davulcu
İstanbul'da enflasyon yüzde 100'e yaklaştı
İstanbul'da enflasyon yüzde 100'e yaklaştı
Cansız bedenine 43 saat sonra ulaşıldı!
Cansız bedenine 43 saat sonra ulaşıldı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim