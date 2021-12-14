Künye
Kıbrıs 18
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşini defalarca yumrukladı!
Eşini defalarca yumrukladı!
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit edilemedi!
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit...
Yine kadına şiddet! Eşinin yüzüne ve başına yumruk attı
Yine kadına şiddet!
Markette kız çocuklarını taciz etti
Markette kız çocuklarını taciz etti
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
banner107
Flaş Haber
Tüp Gaza zam
Kapat

Fiyatı rekor seviyeye ulaştı!

Hamsi avının düşmesiyle fiyatlar tavan yaptı. Karadeniz'de hamsinin kilogram fiyatı 60 lira ile rekor seviyeye ulaştı. Balıkçılar ise umutlarını, ay sonunda Gürcistan'dan gelmesi beklenen hamsilere bağladı.

14 Aralık 2021 Salı 11:52
549 Okunma
Fiyatı rekor seviyeye ulaştı!
banner108

Karadeniz'de hamsi avının azalmasıyla kilogram fiyatı 60 liraya kadar çıktı.

Hamsi fiyatlarını pahalı bulan vatandaşlar, sezon başından beri bolca avlanan istavrite yöneldi. İstavritin kilosu 12,5 TL’den satılıyor.

Balıkçılar ise umutlarını 1 Ocak tarihinden itibaren Gürcistan’dan gelecek olan hamsiye bağladı.

Balıkçı esnaflarından Erkan Keleş, hamsinin az olmasıyla tezgahları genelde istavritin doldurduğunu belirterek “İstavrit git gide irileşiyor. Daha da ucuz olacağını düşünüyorum. Ancak 10 TL’nin altına düşmez. Hamsi inşallah olacak çünkü vatandaş hala hamsi bekliyor. 10-15 gün sonra olacağını umut ediyoruz, hamsi avı beklentimiz sürüyor. Diğer balık çeşitleri bu sıralar pek az geliyor mezgit bu sıralar pek yok gibi” dedi.

Balıkçı esnaflarından Ayhan Keleş ise hamsinin olamayışı işlerini zora soktuğunu ifade ederek, “Hamsi 1-2 ay bol çıkmıştı ancak şu an çok azaldı. Dolayısıyla gelen hamsilerde pahalı olunca alan da vatandaşa 50 TL’den aşağı satamayacak. Bu nedenle tezgâhlarımızda sadece istavrit var" dedi.

Tezgahta çeşit olmadığını da söyleyen Keleş, "Söylentiler 15-20 gün sonra hamsinin olacağı yönünde inşallah bol olur bizde halkımıza ucuz sunarız. Dolayısıyla hamsinin olmayışı işlerimizi de zora soktu. Karadeniz insanı hamsiye alışık olduğu için devamlı hamsiyi soruyor" ifadelerini kullandı.
Hamsinin son iki sezondur pahalı olduğunu ancak bu sezon ilk kez 60 TL’yi görerek herkesi şaşırttığını belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, tezgahtaki fiyatlar için şunları söyledi:

"İstavrit ise sezon başından beri bolca çıkıyor. Hamsinin kilosu 50-60 TL arasında değişiyor. İstavrit 15 TL, iri mezgit 100 TL, ince mezgit 60 TL, levrek 80 TL, somon 60 TL, sargan 50-60 TL, Fiyatlar sezon sonuna doğru biraz daha yüksek. Vatandaş en fazla hamsiyi soruyor. Hamside bundan sonrası için herkes gibi bizde umutluyuz. Vatandaş fiyatı duyunca 60 TL’ye hamsi olur mu? diye ister istemez tepki gösteriyor. Hamsinin memleketindeyiz dolayısıyla fiyatının bu kadar yüksek olması tepkiye neden oluyor."

Hamsinin pahalı olması nedeniyle vatandaşın ucuz olan istavrite yöneldiğini belirtken balık esnaflarından Adem Kaygusuz ise, “İstavrit şu anda sezonun en bol dönemini yaşıyor. Hamsi 10 TL’den 40 TL’ye kadar çıktı şu an 50 TL’yi gördü. Hamsi yok şuanda çok az miktarda avlanıyor. Şu anda istavrit bol ancak vatandaş her gün hamsiyi soruyor. Dolayısıyla vatandaş hamsiyi pahalı bulduğu için istavrite yöneliyor istavritin kilosunu 12,5 TL’den satıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
KaradenizHamsi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Babanneden kahreden sözler!
Babanneden kahreden sözler!
Sahte içkiden iki günde 9 can kaybı
Sahte içkiden iki günde 9 can kaybı
Ünlü şarkıcı kaza geçirdi!
Ünlü şarkıcı kaza geçirdi!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim