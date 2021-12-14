Fiyatı rekor seviyeye ulaştı!

Karadeniz'de hamsi avının azalmasıyla kilogram fiyatı 60 liraya kadar çıktı.

Hamsi fiyatlarını pahalı bulan vatandaşlar, sezon başından beri bolca avlanan istavrite yöneldi. İstavritin kilosu 12,5 TL’den satılıyor.

Balıkçılar ise umutlarını 1 Ocak tarihinden itibaren Gürcistan’dan gelecek olan hamsiye bağladı.

Balıkçı esnaflarından Erkan Keleş, hamsinin az olmasıyla tezgahları genelde istavritin doldurduğunu belirterek “İstavrit git gide irileşiyor. Daha da ucuz olacağını düşünüyorum. Ancak 10 TL’nin altına düşmez. Hamsi inşallah olacak çünkü vatandaş hala hamsi bekliyor. 10-15 gün sonra olacağını umut ediyoruz, hamsi avı beklentimiz sürüyor. Diğer balık çeşitleri bu sıralar pek az geliyor mezgit bu sıralar pek yok gibi” dedi.

Balıkçı esnaflarından Ayhan Keleş ise hamsinin olamayışı işlerini zora soktuğunu ifade ederek, “Hamsi 1-2 ay bol çıkmıştı ancak şu an çok azaldı. Dolayısıyla gelen hamsilerde pahalı olunca alan da vatandaşa 50 TL’den aşağı satamayacak. Bu nedenle tezgâhlarımızda sadece istavrit var" dedi.

Tezgahta çeşit olmadığını da söyleyen Keleş, "Söylentiler 15-20 gün sonra hamsinin olacağı yönünde inşallah bol olur bizde halkımıza ucuz sunarız. Dolayısıyla hamsinin olmayışı işlerimizi de zora soktu. Karadeniz insanı hamsiye alışık olduğu için devamlı hamsiyi soruyor" ifadelerini kullandı.

Hamsinin son iki sezondur pahalı olduğunu ancak bu sezon ilk kez 60 TL’yi görerek herkesi şaşırttığını belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, tezgahtaki fiyatlar için şunları söyledi:



"İstavrit ise sezon başından beri bolca çıkıyor. Hamsinin kilosu 50-60 TL arasında değişiyor. İstavrit 15 TL, iri mezgit 100 TL, ince mezgit 60 TL, levrek 80 TL, somon 60 TL, sargan 50-60 TL, Fiyatlar sezon sonuna doğru biraz daha yüksek. Vatandaş en fazla hamsiyi soruyor. Hamside bundan sonrası için herkes gibi bizde umutluyuz. Vatandaş fiyatı duyunca 60 TL’ye hamsi olur mu? diye ister istemez tepki gösteriyor. Hamsinin memleketindeyiz dolayısıyla fiyatının bu kadar yüksek olması tepkiye neden oluyor."

Hamsinin pahalı olması nedeniyle vatandaşın ucuz olan istavrite yöneldiğini belirtken balık esnaflarından Adem Kaygusuz ise, “İstavrit şu anda sezonun en bol dönemini yaşıyor. Hamsi 10 TL’den 40 TL’ye kadar çıktı şu an 50 TL’yi gördü. Hamsi yok şuanda çok az miktarda avlanıyor. Şu anda istavrit bol ancak vatandaş her gün hamsiyi soruyor. Dolayısıyla vatandaş hamsiyi pahalı bulduğu için istavrite yöneliyor istavritin kilosunu 12,5 TL’den satıyoruz” ifadelerini kullandı.