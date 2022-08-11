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Fuat Oktay'dan anlamlı hareket!

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde makam aracıyla giderken motosikletiyle kaza yapan kuryeyi gördü. Makam aracını durduran Oktay kuryeye yardım etti. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralının yanından bir an olsun ayrılmayan Oktay'ın davranışı büyük takdir topladı.

11 Ağustos 2022 Perşembe 15:17
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Fuat Oktay'dan anlamlı hareket!


Dumlupınar Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde seyir halindeki otomobil ile kuryenin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletli kurye Zeki D, yaralandı.

Bu sırada, "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye" toplantısına başkanlık etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konvoyu durdurup makam aracından inerek, yaralı sürücüyle ilgilendi.

Oktay, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri gelene kadar yaralının yanından ayrılmadı.

Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

AA

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