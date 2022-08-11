Fuat Oktay'dan anlamlı hareket!

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde makam aracıyla giderken motosikletiyle kaza yapan kuryeyi gördü. Makam aracını durduran Oktay kuryeye yardım etti. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralının yanından bir an olsun ayrılmayan Oktay'ın davranışı büyük takdir topladı.