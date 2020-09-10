Fuat Oktay'dan KKTC mesajı

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, video konferansla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomik Örgütler Platformu toplantısına katıldı.

Fuat Oktay'ın açıklamaları şöyle

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

“2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde iki unsura özellikle çok dikkat ettik. Birincisi, iki ülke arasındaki ticari faaliyetin devamlılığı, ikincisi, Kıbrıs Türk halkının salgınla mücadeleye yönelik tıbbi malzeme ihtiyacının eksiksiz karşılanması. Anlaşmayı, temel projelerde sürdürülebilirliği sağlamanın yanı sıra salgının ekonomide açacağı hasarları kapatmaya yönelik öngörülerde bulunarak hazırlamaya çalıştık."



SAĞLIK VE PANDEMİ HASTANESİ

“KKTC'ye 25,3 milyon liralık sağlık malzemesi ve gıda yardımı ulaştırdık. Salgınla mücadelede anlaşma kapsamında sağladığımız desteklerin yanı sıra Sağlık Bakanlığımız ve Kızılay aracılığıyla hayat kurtaran yardımlar yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin sağlık altyapısını güçlendirmeye verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak, Lefkoşa’da 100 Yataklı Acil Durum Hastanesi projesini başlattık. Acil durum hastanesi inşaatının en kısa sürede tamamlanarak KKTC'ye şifa dağıtmasının en yakın takipçisiyiz. İnşallah hızla bu projeyi tamamlamış olacağız.”

LEFKOŞA’YA YENİ HASTANE

“Diğer taraftan Lefkoşa 500 Yataklı Hastane projesinin ön hazırlıkları Sağlık Bakanlığımız ile KKTC Sağlık Bakanlığının koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalar neticesinde tamamlanmıştır. Bu proje ile KKTC'nin ihtiyaçlarına göre en ileri teknoloji ile donatılmış 500 yataklı bir devlet hastanesi inşa edilerek Lefkoşa'da Kıbrıs Türkü’nün hizmetine açılmasını planlıyoruz."

SU

Kıbrıs Su Temin Projesi'nde meydana gelen arızanın tamir işlemlerinde sona gelindi. Yarın (Bugün) çalışmaları yerinde inceledikten sonra deniz geçişi isale hattı üzerinden KKTC'ye suyun veriliş tarihini açıklayacağız”

TARIM

“Tarım alanında, KKTC Güzelyurt Ovası Sulaması projesi tamamlandığında, 7 bin 154 hektar alanın, Orta Mesarya Ovası Sulaması projesi tamamlandığında ise 9 bin 720 hektar alanın sulanması planlanıyor.”

GIDA LABORATUVARI

"KKTC'de uluslararası akreditasyona sahip sertifika verecek bir gıda laboratuvarı projesi de ARMA modeli kapsamında desteklenecektir. 80 milyon lira tutarında bir yatırım bedeli olan bu projenin tamamlanmasıyla KKTC'deki gıda üretim, ihracat, ithalat ve hizmet sağlayıcıları buradan faydalanacak ve aynı zamanda halkın gıda güvenliği de sağlanmış olacaktır. KKTC'deki 18 sanayi bölgesinin altyapı sorunlarının çözümü için projelendirmeler de yine ARMA kapsamında yapılmıştır."

KKTC’YE BAKIŞ KAZANÇ HEVESLİ DEĞİLDİR

“Türkiye için Kıbrıs ile her alanda işbirliği yapmak, ticari ve ekonomik faaliyetlerin çok ötesinde bir anlam taşıyor. Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman bir kazanç hevesinin ürünü olmamıştır. Biz, Kıbrıs Türkü'nün ürettiği, ilerlediği ve refah seviyesinin arttığı bir ada arzusundayız. Salgında, yangında, susuzlukta nasıl KKTC'nin derdiyle dertleniyorsak sizler başarılara imza attıkça da sevinçte ve mutlulukta birleşeceğiz.”

MARAŞ

“Kapalı Maraş açılarak KKTC'de turizmi şaha kaldırdığında, tarımsal sulama projesiyle birlikte KKTC'de tarımsal üretim arttığında ve sanayi güçlendiğinde hem Kuzey Kıbrıs Türk halkı hem de bölgemiz kazanacak. Hidrokarbon kaynaklarının eşit ve hakkaniyetli biçimde paylaşılması için gösterdiğimiz çaba da yine bu yöndedir. KKTC'nin her anlamda kendi ayakları üzerinde durmasını da yine bu anlayışla destekliyoruz."