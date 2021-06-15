Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aranan iki kişi daha var!
Aranan iki kişi daha var!
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Evi soyup soğana çevirmiş
Evi soyup soğana çevirmiş
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar

Fuat Oktay, TBMM-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Heyetini kabul etti

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerini kabul etti.

15 Haziran 2021 Salı 19:45
81 Okunma
Fuat Oktay, TBMM-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Heyetini kabul etti

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ile üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, kısa süre önce KKTC'de temaslarda bulunan heyet üyelerinin çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Heyette Erdem'in yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse yer aldı.

Son Güncelleme: 15.06.2021 23:40
Anahtar Kelimeler:
Fuat OktayOrhan Erdem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de son 24 saatte rekor aşılama!
Türkiye'de son 24 saatte rekor aşılama!
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Balıkesir'de korkunç olay! Anne ve babasını öldürdü!
Balıkesir'de korkunç olay! Anne ve babasını öldürdü!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim