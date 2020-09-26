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Fuhuş operasyonunda, kadınlar gizli geçitten çıktı

Trabzon'da, polis ekiplerinin bir otele düzenlediği fuhuş operasyonunda, kalorifer peteğinin arkasında gizli geçit bulundu. Delinen duvardan, içeri girip saklanan 3 yabancı uyruklu kadın ile otelin işletmecisi 2 kişi gözaltına alındı.

26 Eylül 2020 Cumartesi 14:24
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Fuhuş operasyonunda, kadınlar gizli geçitten çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte bir otelde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçerek operasyon düzenledi. Yapılan aramada otel odasında kalorifer peteğinin arkasındaki duvarın delinmiş olduğu belirlendi. Fuhuş yaptıkları öne sürülen kadınların, delinen duvardan içeri girip polis baskınları sırasında oluşturulan özel bölmede saklandığı tespit edildi.

Fuhuş baskınında gizlendikleri yerden çıkarılan 2'si Kırgızistan ve 1’i Moldova uyruklu 3 yabancı uyruklu kadın ve otelin işletmecileri F.B. ve H.İ. gözaltına alındı. Şüpheli kadınlara, ‘fuhuş yapmaktan’, işletme sahiplerin de ‘fuhşa aracılık ve yer temini’ suçlarından adli işlem uygulandı.

KADINLAR GİZLİ GEÇİTTEN ÇIKTI

Öte yandan, baskın anı polis kamerasına yansırken; şüpheli otel işletmecilerinin ifadelerinde ise, olası fuhuş baskını sırasında oteldeki kadınlara cep telefonuyla haber verip, kalorifer peteklerinin arkasındaki gizli geçitten yan binaya geçmelerini sağladıklarını itiraf etti.

DHA

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