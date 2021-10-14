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Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkına çeviren olay

Fulya ile Umudum Olsun programına çıkan Mustafa Önal, eşinin kendisini "yeğenim, amcam ve kardeşim" diye ev aldığı 3 adamla aldattığını iddia etti.

14 Ekim 2021 Perşembe 15:34
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Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkına çeviren olay
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FOX TV'de yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programının dün yayınlanan bölümünde ilginç bir konu işlenmeye başlandı. Canlı yayına çıkan Mustafa Önal, 18 Haziran 2020'de evi terk eden eşi Yasemin Hanım'a seslendi.

"BANA KARDEŞİM DEDİĞİ ADAMLA YATTI"

Eşinin tam 3,5 ay boyunca "Üvey kardeşim ve amcam" dediği kişileri eve aldığını anlatan Öcal, "'Kardeşimi çok özledim onunla yatmak istiyorum' deyip onun yanında yattı. Kardeşi, polis verdiği ifadesinde Yasemin'in Trabzon'da imam nikahlı olarak biriyle yaşadığını söylemiş. 7 sene ekmeğimi yedi, ona da ihanet etti. Bir an evvel yüzleşmek ve temize çıkmayı istiyorum" dedi.

Yasemin Hanım'ın fotoğrafını daha önce de ekrana verdiklerini ancak herhangi bir ihbar gelmediğini söyleyen Fulya Öztürk, "Başına bir şey gelmesinden korkuyorum" dedi.

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Fulya Ile Umudun Olsun
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